Juez retira suspensión definitiva a Lozoya; luz verde para su detención

México.- El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, podrá ser detenido en cualquier momento, luego de que este lunes el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México dejó sin efectos la suspensión definitiva concedida al ex funcionario contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero.

El fallo del juez fue debido a que Lozoya Austin incumplió con las medidas impuestas por ese juzgado federal.

La semana pasada el juez de amparo advirtió que el ex director de Pemex no se presentó en las instalaciones a firmar, por lo que no cumplió con uno de los requisitos que le impuso para que surta efecto la suspensión definitiva que le concedió el 4 de junio contra la orden de aprehensión girada en su contra por presuntas operaciones con recursos de origen ilícito.

También se le venció el plazo que tenía para ponerse a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra.

En respuesta en ese entonces Emilio Lozoya señaló en una carta que no se presentará al juzgado de control con sede en el Reclusorio Norte, donde se radicó la investigación en su contra, debido a que no existían condiciones ni garantías legales para acudir, ya que es claro que si lo hacía lo vincularían a proceso, y pretenderían dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se le imputa no lo amerita.

Pero aseguró estar dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados durante su gestión al frente de la paraestatal. “Hay habido una persecución mediática en mi contra desde 2017, en donde se me ha acusado, se me ha juzgado y se me ha condenado, violando en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Detrás de esta campaña mediática hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento”, señaló en la misiva difundida hace ocho días.

Con esta decisión Emilio Lozoya continúa prófugo de la justicia ya que desde el 29 de mayo es buscado en más de 190 países por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), quien emitió una ficha roja para su captura a petición FGR.

Fuente: La Jornada