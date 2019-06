Amazon vende pulsera que te da toques si comes de más

El dispositivo no es nuevo, pues ya en 2014 en Excélsior TV se hablaba de él, pero es conveniente no pasarlo inadvertido ahora que se puso de moda y que lo vende Amazon .

Es un gadget ideal para quien es presa d elos excesos. Comer, gastar de más, fumar… hecho a la medida de aquellos que sólo están acostumbrados a que la letra con sangre entra.

Pavlok –fusión de Pavlov con shock– es una pulsera que ‘electrocuta’ a su dueño cuando no hace lo que debería. ¿No has ido al gimnasio? Descarga. ¿No has hecho los deberes? Descarga. ¿Intentas llamar a tu ex? Descarga.

El dispositivo emite toques electricos de hasta 340 voltios que se pueden programar para crear nuevos hábitos y eliminar malas costumbres.

Escucha los detalles en el video de Entre mujeres; te impactará.

¿POR QUÉ ADQUIRIRLA?

Si bien el refuerzo negativo ayuda a dejar de realizar ciertos comportamientos, es necesario un refuerzo positivo para establecer nuevas prioridades

Todos tenemos malos hábitos y estamos conscientes de ellos, pero cuando el momento de corregirlos llega, nos cuesta mucho trabajo ser firmes con nosotros mismos y tener disciplina para trabajar en esas “debilidades” que nos pueden estar costando nuestra salud.

Ya sea que comamos comida chatarra entre comidas, que seamos adictos a comprar cosas innecesarias o que pasemos demasiado tiempo jugando algo en la computadora y el celular, cambiar nuestro comportamiento es complicado.

Por ello, un estudiante de la Universidad de Stanford de nombre Maneesh Sethi, quiso utilizar los mismos principios de condicionamiento básico utilizados por el psicólogo ruso, Iván Pavlov, para recondicionar nuestra mente y reordenar comportamientos.

A través de una pulsera llamada como uno de los fundadores del conductismo, el joven desarrolló este gadget wearable que ayuda al usuario a lograr objetivos determinados.

La pulsera Pavlok interactúa con el portador proporcionándole pequeñas cargas eléctricas cuando falla en su intento por dejar de realizar algo.

Está hecha de silicón y permite que a través de una app que se descarga al celular, se puedan configurar los malos hábitos de cada persona para corregirlos.

El funcionamiento es sencillo, en la app -disponible únicamente para Android- el portador de Pavlok determina qué tipo de hábito busca dejar y selecciona la intensidad con la que quiere recibir el castigo por realizar mencionado comportamiento..

Por ejemplo, si el usuario retrasa el despertador o no va al gimnasio a la hora fijada, Pavlok emite una pequeña descarga eléctrica para castigar la acción e intentar cambiar la elección del usuario en el futuro.

Si bien el refuerzo negativo ayuda a dejar de realizar ciertos comportamientos, es necesario un refuerzo positivo para establecer nuevas prioridades, algo que aún le hace falta a este nueve gadget.

La Pulsera Pavlok se puede conseguir mediante tiendas online o en la misma página de Plavok y tiene un costo de 199 dólares (3 mil 866 pesos, según el cambio de moneda al día de hoy).

Usted qué dice, ¿tiene suficiente fuerza de voluntad para corregir sus malos comportamientos, o necesita una ayuda tecnológica?

Excelsior