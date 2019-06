El poder discrecional de AMLO

Francisco Garfias.

Es un riesgo oponerse al poder discrecional y arbitrario que ejerce López Obrador. Lo hemos visto en seis meses. Asume críticas como agresiones a su gestión.

Lo más preocupante es que, en lugar de considerar la pertinencia o la solidez de los reclamos, el Presidente revira con descalificaciones, generalizaciones y amenazas a sus críticos.

Ejemplos de ese poder arbitrario sobran. El NAIM es el más visible, pero hay otros, como la cancelación, antier, del Metrobús en Durango. En ambos hizo consultas patito. Una en las urnas y otra a mano alzada.

Sus rudeza le ha tocado a “columnistas fifís”, a la “minoría rapaz”, a “millonarios” ministros de la Corte, comisionados del INAI, a los del INE; a las “corruptas” encargadas de estancias infantiles, a jueces que obstruyen Santa Lucía.

Todos cabemos en los calificativos de corruptos, machuchones, fifís, picudos camajanes, pirruris…

Es el turno de lo integrantes de la Barra de Abogados por haber osado rechazar las amenazas del Presidente, en el sentido de que iba a balconear nombres de los jueces a que otorgaron amparos contra Santa Lucía (van siete) que interpuso el colectivo #NoMasDerroches.

Dijo en la mañanera:

“Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto. Hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar, pues voy a ser más claro”.

Ya amenazó con “desemascarar” también a jueces que se atrevieron a vetar la decisión de inundar las obras en Texcoco, que siguen allí como monumento al derroche.

Se reincorporó Germán Martínez a sus labores del Senado. El ex director del IMSS lo hizo en la reunión de la bancada de Morena para tratar temas del Período Extraordinario de Sesiones.

“No vengo rendido, ni vendido, ni bandido, ni corrido”, dijo, antes de entrar al cónclave.

Dejó claro que tampoco va hacer el trabajo que la “desvergonzada” oposición no le ha hecho a López Obrador. “¡Nomas eso me faltaba!”, Exclamó.

La preguntamos qué podrá hacer desde su escaño contra “injerencias perniciosas” de Hacienda en el IMSS. Respondió:

“Lo primero es lograr que se pague en el IMSS las mismas cuotas que se pagan en el SAT; no se le escatimen recursos al sistema de salud pública. Un movimiento igualador.

“Un movimiento progresista como el del lopezobradorismo no debe regatear la salud pública dinero. Eso sería fortalecer criminalmente los servicios de salud privados”.

Arranca hoy –hasta el 21 de junio– el Período Ordinario de Sesiones en el Senado de la República. Dos temas sobresalen, de los nueve que están en la agenda: T-MEC y Revocación de Mandato.

El Tratado Comercial se debatirá en medio de la crisis con Washington derivada de la amenaza de imponer progresivamente aranceles a todas las importaciones mexicanas, si las autoridades de este país no logran controlar los flujos de emigrantes hacia Estados Unidos.

Es un hecho que el T-MEC quedará aprobado en el Extraordinario, a pesar de que Trump dio un plazo de 45 días a México para controlar los flujos migratorios.

La Revocación de Mandato, incluida la del presidente de la República, es un tema complicado en el periodo que inicia. No hay consenso.

Morena y sus rémoras del PT, PES y, extraoficialmente, PVEM, se aferran a que el ejercicio de consulta se realice el mismo día de las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados en el 2021.

La tirada es clara. Quieren que López Obrador aparezca en la boleta, convencidos de que remolcará a sus candidatos la victoria. La cosa es que también los puede arrastrar, en caso de desgaste mayor en los próximos dos años.

En esta hipótesis, sí es conveniente para los opositores que el revocatorio se realice el día de las elecciones. Sólo en esa fecha lo organizaría el INE.

Más temas del Periodo: Extinción de Dominio, Cuidados Paliativos, Austeridad Republicana, 3 de 3, Teletrabajo, Liquidación del Consejo de Promoción Turística, entre otros.

