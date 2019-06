“No quiero un presidente que siga de candidato”: Claudia Lizaldi se une a quejas de Susana Zabaleta

México.- Ayer, la actriz Susana Zabaleta confesó que sentía pesar por “mi estúpida esperanza y por pensar un México que todos queríamos”. Esto, en forma de protesta a que la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido como esperó.

Hoy otra actriz se suma a los reclamos hechos por Zabaleta. Se trata de Claudia Lizaldi, que a través de su cuenta de Twitter envió este mensaje al presidente López Obrador:

Quiero al candidato que aprendió a escuchar de Presidente y no a un Presidente (Al que he apoyado) que siga de candidato, no es mucho pedir, se puede y se NECESITA.

— Claudia Lizaldi ? (@ClaudiaLizaldi) June 17, 2019