VIDEO: Fan roba tremendo beso a Enrique Guzmán

Mèxico.-A sus 76 años, Enrique Guzmàn sigue siendo un hombre muy atractivo entre las mujeres, incluso hay quienes tienen grandes fantasías alrededor de él y muchas más ya están planeando cómo llevarlas a cabo, como un fan que se dejó llevar por lo que sentía y le robó tremendo beso.

El ex esposo de Silvia Pinal recientemente ofreció una firma de autógrafos en Mixup Perisur, lugar donde una joven le plantó un beso en los labios tan atrevido y mojado que al final Enrique tuvo que limpiarse sobrada saliva.

Así el incómodo momento publicado por el programa Ventaneando (video a partir del minuto 2:50):

Enrique desea reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Pese a que don Enrique dijo que no se metería entre el pleito de alejandra Guzmàn con su hija, por lo que no tomaría partido, el legendario cantante confiesa que sí le pidió a su nieta hacer una tregua con su madre, a quien no le perdona haberle bajado al novio.

En cuanto a la carrera de Frida Sofìa, reveló no haber escuchado aún “Ándale”, su debut musical, sin embargo, espera que a sus 27 años tenga el suficiente talento para sobrevivir dentro de la industria.

Finalmente aseguró que le encantaría compartir escenario con Frida, tal y como lo ha hecho con Alejandra pues se le oprime el corazón cuando escucha cantar a ambas.