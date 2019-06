Chivas marcó mi niñez, recuerda Oribe Peralta

México.-Chivas presentó oficialmente a Oribe Peralta como su nuevo refuerzo, donde el delantero recordó por qué el Guadalajara marcó su niñez.

“Es un gusto enorme estar aquí, ante este gran reto. Les cuento que Chivas fue el primer equipo en que me dio la oportunidad de mostrarme en Primera División. Cuando estuvo Oscar Ruggeri, me dio la oportunidad. El equipo Chivas marcó mi niñez, tengo historias importantes. Cuando era niño… yo vivía en un pueblito (La Partida), este pueblito había un vecino que tenía su Rebaño, había un terreno baldío que mi familia y yo adaptamos para jugar ahí, para practicar lo que más nos gustaba. Para mí en ese momento no era un sueño, a esta cancha que estaba cerca del Rebaño, le pusimos el Jalisco”, recordó.

El Cepillo reiteró que se siente emocionado y contento de estar en el Guadalajara y dio un mensaje a la afición.

“La afición verá a un Oribe entregado, a entregar todo lo que tiene para estar a la altura de este club”, mencionó.

CON MIGUEL HERRERA AGRADECIDO

Oribe Peralta no quiso entrar en polémica ante las declaraciones que hizo el técnico del América por la mañana, en referencia a que el delantero no era un referente de las Águilas.

“Con Miguel estaré siempre agradecido, estuve en Monterrey, Selección y América”, indicó.

NO PIENSA EN EL RETIRO

“No pienso en el retiro. Lo que sí estoy pensando es dar el máximo. Sé que no soy un jovencito, perdí muchas cosas, pero gané experiencia, cuando la compartes se ve reflejado en el accionar del equipo. Haré lo posible en la pretemporada para llegar al máximo nivel”, aclaró.

TODOS A HACER GOLES

“Sé que cuántos goles haga, mejor le va a ir al equipo. Que el equipo, no sólo yo sino todos los jugadores traten de hacer goles. Tataré de colaborar con la mayor cantidad de goles posibles para que Chivas esté peleando por el título”.

APTO PARA JUGAR AL PAREJO

Previo a su presentación, el Rebaño mencionó que el atacante puede integrarse al parejo del plantel luego de comprobar la efectividad de la cirugía del tobillo izquierdo que se le realizó en enero de este año.

Excelsior