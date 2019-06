Critican a Andrea Legarreta por abusar del botox en los labios

México.- Andrea Legarreta otra ves está alborotando las redes sociales pero en esta ocasión no tiene relación con una sexy publicación, bueno, mas o menos… La gente se está concentrando en el rostro de la famosa de 47 años de edad.

Resulta que la conductora del Programa Hoy. posteó en su cuenta de Instagram una foto de sí misma en primer plano en la que le resaltan las grandes pestañas que adornan sus ojos verdes, pero también sus carnosos labios, ¿eh?

A tres años de llegar al “quinto piso”, Andrea sorprende con la textura de su piel pues da la impresión que por ella no pasan los años; sin embargo, parte de su belleza se la debe a tratamientos estéticos a los que se somete: faciales, cremas y ahora parece ser está experimentado con el botox y es que sus pómulos lucen más pronunciados así como su boca es más que jugosa.

“Photoshop, está súper ruca y fea de cercas, jajaja. ¡Bendito seas Internet!”, “¿Qué te hiciste en los labios?”, “Andrea insisto que me digas si te hiciste un delineado de labios, yo quiero pero me da miedo que me hagan un trabajo no profesional”, “¿Y esos labios? No se pongan nada”, y más comentarios de este tipo le comentan a la esposa de Erik Rubín.

Andrea aún no comenta nada al respecto.

Sdp