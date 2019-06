“Horizontes”

Tere Mora Guillén.

Las imágenes de los 791 indocumentados apiñados de pie en 4 tráileres de doble fondo, que fueron interceptados al sur de Veracruz por personal del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y de la Guardia Nacional, causan claustrofobia; las caras de todos ellos muestran incertidumbre, preocupación, temor, tristeza, cansancio y desesperación.

Se trata de hombres, mujeres y niños, todos ellos fueron rescatados por operaciones del Grupo de Seguridad Frontera Sur en dos acciones coordinadas. Los migrantes pagaron entre 3 mil y 3 mil 500 dólares por el traslado al norte del país. Resulta que la documentación del contenido de las cajas decía que llevaban verduras a Veracruz, sin embargo, el equipo de refrigeración de uno de los tráileres se descompuso y los migrantes rompieron la puerta de la caja porque sentían que se asfixiaban.

Ante la calibre 45 que Trump le ha puesto a México, los migrantes debieran ser deportados a sus lugares de origen. Aún cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió buscar la unidad de los pueblos: “Apostar a la amistad, a la cooperación y al desarrollo, y tratar siempre bien a los migrantes, porque es anticristiano rechazar al forastero”. ¿Podríamos unos segundos cerrar los ojos e imaginar qué ocurriría si México aceptara a centroamericanos y a millares que procedentes de diversos lugares del mundo que enfrentan guerras, conflictos políticos, etcétera, que eligieran a México como destino por ser un pueblo amigable?

Opino que ya somos demasiados, tantos como los problemas que nos aquejan y apremian, como para reflexionar antes de manifestar meras ocurrencias, el problema de recibir migrantes es serio, ya no cabemos, hoy día hay carencias y sobrevivimos los mexicanos a la inseguridad, no hay empleos, en fin, ¿qué haríamos si por no ser anticristianos le abriéramos la puerta al mundo entero? Ya de por sí dependemos del exterior simplemente para abastecer el 90 por ciento de los insumos para los productos alimentarios, ¿de dónde sacaríamos para darle de comer al forastero?

Simplemente México no tiene los recursos para atender a casi 50 mil migrantes que esperan se resuelva su petición de asilo en Estados Unidos. Ahora, si dejamos entrar a migrantes provenientes de cualquier nación del orbe, el día de mañana, por generosidad, como Francia lo fue desde hace años un país amigable, a donde llegaba de todo, simplemente a aprender un alfabeto, también podríamos tener en casa a terroristas.

La migración es un problema serio y grave, y entre la gente que llega destacan desde personas de bien hasta maleantes, y si con los que aquí tenemos no se dan abasto las autoridades, me pregunto ¿en qué se convertirá nuestro México?

Porque, por tan sólo citar un ejemplo, amo a mi nación por su grandeza, por su gente, sus tradiciones, su cultura, su historia y su belleza. Y baste citar un par de estrofas de la canción Así se lleva México en la piel: “ Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel; con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel; como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo de Yucatán; y en Aguascalientes deshilados; o una lana tejida en Teotitlán”.