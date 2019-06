Keith Raniere, fundador de Nxivm, fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo crimen organizado y tráfico sexual

EEUU.- Keith Raniere, de 58 años, fundador de la supuesta compañía de autoayuda Nxivm, que los fiscales describen tenía una secta sexual, fue declarado culpable de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos.

Durante seis semanas de testimonios, los miembros del grupo dijeron al jurado que fueron presionados para tener relaciones sexuales con Raniere, y que fueron ceremonialmente marcados en su zona pélvica, cerca de sus líneas de bikini, solo para darse cuenta más tarde de que su piel estaba marcada con las iniciales de Raniere. Los testigos sostienen que fueron chantajeados en silencio después de que se les pidió que entregaran información personal perjudicial a sus “maestros”.

“El acusado recurrió a un flujo interminable de mujeres y dinero”, dijo la fiscal Moira Penza a los jurados en los alegatos finales el lunes. “(Él era) un jefe de crimen sin límites y sin controles de su poder”.

Raniere se había declarado inocente de cargos que incluían extorsión, tráfico sexual, explotación sexual de un niño y tráfico de personas. No testificó en el caso y su abogado defensor no llamó a ningún testigo, pero su abogado ha argumentado que las relaciones de Raniere con los seguidores de Nxivm fueron consensuales.

“Puedes encontrarlo repulsivo, repugnante y ofensivo. No condenamos a personas en este país por ser repulsivos u ofensivos”, dijo el abogado defensor Marc Agnifilo. “Las ideas impopulares no son criminales. Las ideas repugnantes no son criminales”.

El jurado de 12 personas encontró a Keith Raniere culpable de todos los cargos después de deliberar hoy por menos de cinco horas.

Aquí hay un desglose del veredicto:

Crimen organizado: culpable

Conspiración de crimen organizado: culpable

Conspiración de fraude: culpable

Conspiración de trabajo forzado: culpable

Tráfico sexual: culpable

Conspiración de tráfico sexual: culpable

Intento de tráfico sexual: culpable

La sentencia de Keith Raniere está programada para el 25 de septiembre.

Raniere podría ser condenado a cadena perpetua. Ha estado bajo custodia federal en Brooklyn desde que fue arrestado en México el año pasado.

La mayoría de los cargos a los que Raniere se enfrenta provienen de su participación en un grupo secreto dentro de Nxivm conocido como “DOS” o “The Vow”.

Durante dos décadas, Raniere dirigió Nxivm desde Albany, Nueva York, y ofreció costosas clases de “autoayuda” a miles de personas en Estados Unidos, Canadá y México. Una actriz que testificó ante el tribunal dijo que era venerado por sus estudiantes y algunos lo consideraban uno de los hombres más inteligentes del mundo.

Los fiscales dijeron que Raniere reclutó inicialmente a ocho mujeres en las filas de Nxivm para unirse a la sociedad sexual secreta. Las mujeres que Raniere reclutó para su “círculo interno” lo veían como su amo, y eventualmente llegaron a verse como “amas” cuando reclutaron a más mujeres para que fueran sus “esclavas”, según una denuncia criminal.

Múltiples mujeres declararon que fueron engañadas para unirse al grupo y se les dijo que era una sociedad para el “empoderamiento de las mujeres”. Más tarde descubrieron que se convertirían en “esclavas” de las que se esperaba que tuvieran sexo con Raniere, le enviaran fotos de desnudos y se dejaran marcar el cuerpo.

Pero el abogado defensor Agnifilo dijo previamente a CNN que sentía que Raniere cree firmemente en que sus ideas son ideas sanas y humanitarias.

“Piensa que el DOS es una buena idea y es un grupo a favor de las mujeres. Lo creó para que las mujeres tengan su propia sociedad (…) donde los hombres no jugarían ningún papel”, dijo Agnifilo.

En sus alegatos finales, Agnifilo advirtió a los jurados que consideren si se han cometido delitos reales. Argumentó que no hubo tráfico sexual en DOS porque no hubo un aspecto comercial de las actividades sexuales alegadas por las víctimas.

Fuente: CNN Español