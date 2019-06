Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre diversos temas, entre los que destacan:

BAJO INVESTIGACIÓN Y AUDITORÍA PLANTAS ‘CHATARRA’

El Gobierno federal investiga todas las plantas “chatarra” privatizadas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que fueron adquiridas en el sexenio pasado, incluida la de Pajaritos -la más conocida-, donde se detectaron más irregularidades e incluso ya hay auditorías, informó el mandatario.

En este marco se destacó que la mayoría de las plantas del país están paradas o abandonadas, lo que representa pérdidas económicas significativas para el gobierno federal, la hacienda pública y los ciudadanos, por lo que se ya se indaga al respecto.

En cuanto a la planta de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, reveló que “es el tema más investigado, donde hay más elementos de que hubo irregularidades”, tema por el cual ya hay denuncias, resoluciones e incluso auditorías del Poder Legislativo. “Ya estaba la investigación, pero no se le daba curso”, expuso.

NO HAY CONFRONTACIÓN CON SECTOR EMPRESARIAL

Tras el extrañamiento del sector empresarial por la cancelación de rondas petroleras, López Obrador negó que haya una confrontación con los empresarios del país e incluso afirmó que es muy buena la relación y se respetan todos los contratos existentes.

“Que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial, es muy buena la relación y Carlos Salazar -presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)- es una persona honorable, si acaso hace falta intercambiar información… No me voy a dejar cucar, no quiero pleitos”, expresó el presidente.

Además, reiteró el interés de su gobierno en que los sectores público y privado trabajen de manera coordinada, pero dejó en claro que no se busca “dar concesiones a diestra y siniestra para generar especulación… Cómo entregar más contratos si los que su suscribieron no están dando buenos resultados”, cuestionó el mandatario.

El mandatario federal resaltó que en el reciente convenio que se firmó con el CCE para promover la inversión, se establecen los compromisos adquirirlos, y que incluso “hay una cláusula donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex para que inviertan y se cumplan con esos compromisos”.

SE DARÁ SEGUIMIENTO A CASOS DE CORRUPCIÓN EXPUESTOS EN LA ‘MAÑANERA’

Sobre presuntos actos de corrupción que se han denunciado en la conferencia matutina por parte de periodistas, el Ejecutivo destacó que ya se está limpiando, “se están limpiando las escaleras de arriba para abajo”. Además, garantizó que se seguirán investigando los casos que se expongan en este foro, al tiempo que descartó impunidad.

RETRASO EN ENTREGA DE APOYOS A ADULTOS MAYORES SIGUE EN PROCESO

Respecto a la demora en la entrega de los apoyos a los adultos mayores, el mandatario informó que de los 8 millones 500 mil personas de la tercera edad que se deben atender en el país, 300 mil que conforman los padrones del IMSS e ISSSTE se están revisando porque “están mal hechos”, de ahí el atraso.

A esto se suman las comunidades alejadas que no cuentan con los medios para poder recibir los recursos, ya que no existen cajeros automáticos. En tanto, en la Ciudad de México se cambió la modalidad de la disposición de los recursos, “pero ya se están entregando las nuevas tarjetas”, detalló el presidente.

AMLO ABIERTO A NUEVA FECHA PARA REVOCACIÓN DEL MANDATO

El presidente de la República se dijo abierto a considerar nuevas fechas para la consulta sobre la revocación de mandato, luego de que la oposición rechazó su propuesta para que este ejercicio se realice el 21 de marzo de 2021, previo a la elección federal intermedia.

“Si (los legisladores) no aceptan en marzo y no aceptan en junio durante las elecciones intermedias, se podrían ver otras fechas, nada más que se vea el compromiso de que no haya un gasto adicional”, planteó.

En este contexto, López Obrador indicó que la reforma electoral no será parte de su agenda sino hasta después de que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato.

PRÓXIMO CICLO ESCOLAR INICIA ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS A ESCUELAS PÚBLICAS

Será el próximo ciclo escolar cuando comience la entrega de recursos de manera directa a las escuelas públicas del país, cuyas sociedades de padres de familia y docentes decidirán las mejoras a realizar, informó el titular del Ejecutivo.

Tras anunciar la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), explicó que los recursos se enviarán directamente las escuelas porque antes pasaban por todas las dependencias de gobierno y no llegaban o llegaban “con moche”.

Agregó que este no es un gobierno de un solo hombre, sino que es momento de que toda la comunidad participe en este tipo de obras, “llegó el tiempo en que todos tenemos que ayudar”. Así mismo, reiteró que “la mayor riqueza del país es la honestidad de pueblo”.

Refirió que, si bien hay más de 200 mil planteles escolares en el país, “vamos a empezar poco a poco y esperamos que le llegue a todas” las escuelas.

ZUCKERBERG CON DISPOSICIÓN DE AYUDAR EN CONECTIVIDAD DE MÉXICO

Al destacar la “disposición de ayudar” en el proyecto de conectividad en todo el país, por parte del fundador de Facebook Mark Zuckerberg, durante la videoconferencia el día de ayer, el presidente López Obrador informó que enviarán al país a un especialista para las consideraciones necesarias.

“Quedamos en entrevistarnos cuando las agendas lo permitan, pero se avanzó mucho. Están dispuestos a hacerlo siempre y cuando sea afín a sus planes, porque ellos hacen acuerdos con empresas de telecomunicación y nosotros vamos a crear una empresa de telecomunicación y lo que buscamos es asociarnos”, refirió.

Aclaró que la nueva empresa del Estado “va hacer lo que hacen las empresas privadas de telecomunicaciones, que empiezan (a otorgar servicios) del centro a la periferia y nosotros vamos a empezar de la periferia al centro”.

Eso no significa cancelar ninguna concesión ni impedir que todas las empresas puedan participar -como en el caso de las empresas de Carlos Slim-, pero “si no intervenimos, se termina el sexenio y los pueblos no tendrán Internet”, dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“Va empezar a operar, esperamos, que el año próximo. Ya se está constituyendo la empresa. Ya hablé con los integrantes del Consejo de Telecomunicaciones, del IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) para solicitar -una vez que se tenga la empresa constituida-, la concesión”, explicó.

López Obrador resaltó que una vez constituida la empresa y que se cuente con la concesión, se utilizará toda la infraestructura con que cuenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que llega a todos los pueblos, para iniciar los trabajos.

En la actualidad, dijo, hay 50 mil kilómetros de fibra óptica de la CFE y se trabaja en un proyecto para avanzar con la comunicación de fibra óptica en lugares estratégicos. Además, se buscará contar con antenas para cubrir más áreas y dar comunicación a los pueblos más pequeños. “Ese es el plan”, acotó.

El mandatario federal lamentó que lograr la conectividad en todo el país no fue un tema central para las pasadas administraciones, como aumentar el salario mínimo, dado que el de México, es menor que en naciones como Guatemala, Honduras y El Salvador. “¿Qué hicieron estos tecnócratas?”, cuestionó.