Mara Patricia Castañeda ofrece disculpa pública a Lorenzo Lazo, viudo de Edith González

México.-Esta mañana la reconocida periodista Mara Patricia Castañeda apareció sorpresivamente en el Programa Hoy para desmentir un informe que proporcionó el día que murió Edith González, quien luchó contra el cáncer de ovario durante tres años.

La periodista ofreció una disculpa pública a Lorenzo Lazo, pues previamente aseguró que este padece cáncer, lo cual es mentira.

“Las fuentes no eran las correctas… Lazo goza de completa salud. No padece ninguna enfermedad. Así que desde aquí una disculpa muy sincera al señor Lorenzo Lazo, repito, y a su familia también y así como dimos la noticia del fallecimiento de Edith González, así también hay que tener cara para disculparse cuando algo no es correcto”

Castañeda lamentó su error ocurrido a lo largo de 30 años de trabajo, por lo que prometió no volverá a pasar.

“Evidentemente la familia del señor Lazo se preocupó, sus amigos, entonces pues por eso estoy aquí, les agradezco porque fue el programa Hoy en donde dimos la noticia y es aquí donde no quisiera que el señor Lazo estuviera molesto con el programa Hoy, sino conmigo, y por eso le ofrezco esta disculpa pública, a él y a su familia”

Cabe recordar que Mara Patricia fue quien confirmó a través del Programa Hoy la muerte de Edith González, ocurrida el pasado 13 de junio.

La misma erróneamente informó que Lazo también padecía cáncer y por esta razón no podía hacerse cargo de Constanza, la hija que Edith procreó junto a Santiago Creel . En su momento no brindó detalles.