Suman cuatro millones de mexicanos repatriados de EUA; 500 mil son menores

Raúl Adorno Jiménez.

México.- De acuerdo a investigadores consultados, durante la administración de Barack Obama y ahora Donald Trump, se han deportado, retornado o expulsado de Estados Unidos más de cuatro millones de connacionales, entre ellos 500 mil menores, la mayoría nacidos en la Unión Americana.

Asimismo, las repatriaciones no cesan, pues tan sólo en los primeros meses de este 2019, de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), se han regresado voluntaria o involuntariamente a más de 68 mil 800 connacionales, y lo peor del caso es que pasan invisibles ante las autoridades mexicanas.

Y es que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), México no está preparado ni tiene condiciones idóneas para responder a los connacionales que han sido repatriados por el gobierno de Estados Unidos.

Pese a que durante la presidencia de Barack Obama se registraron los índices más altos de deportación, el panorama para nuestros connacionales indocumentados que en promedio tienen más de 15 años viviendo en Estados Unidos es sombrío y poco halagüeño, pese a que aportaron en 2018 más de 33 mil millones de dólares a nuestro país.

Los especialistas expresan su preocupación que en medio de la incertidumbre que viven nuestros connacionales en el país vecino del norte, se haya dado un recorte presupuestal drástico al Servicio Exterior Mexicano, desde consulados, hasta las propias embajadas, cuyo personal se dice preparado para defender a los indocumentados, pero que no cuentan con recursos suficientes para hacerlo.

Profesora-investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, Claudia Maferrer, comentó que la migración de retorno y la inmigración de hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos es más grande en volumen que la llegada de los migrantes centroamericanos.

En entrevista con Notimex, declaró que dada la coyuntura política nos olvidamos de este fenómeno de migración que nos atañe a la sociedad mexicana y sus autoridades, que no sólo es más grande en cuanto a números, sino en cuanto a los desafíos para el país.

La especialista en el estudio de fenómenos migratorios, expone la población de retorno generada tanto por deportaciones, como por el regreso voluntario derivado muchas veces de la persecución que sufren los indocumentados en Estados Unidos, se ha convertido en un asunto poco atendido por las autoridades mexicanas.

Advierte que debe utilizarse con cuidado las palabras deportación o repatriación porque muchas veces está relacionada con órdenes criminales o la comisión de delitos, cosa que en la mayoría de los casos es falsa, pues el mayor delito que se comete, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, es la reincidencia en cruzar la frontera sin papeles.

“Los factores que los hacen regresar a México pueden ser desde la deportación, la crisis económica del 2008 que todavía tiene repercusiones, la pérdida de empleo por las nuevas disposiciones aplicadas en la actual administración, la xenofobia o el aumento del miedo a ser separados de sus hijos”, detalló.

Mencionó que por cada retornado a México, que casi siempre es el jefe de familia, hay un promedio de tres familiares que lo acompañan, que puede ser desde su esposa, mexicana o estadounidense, y los hijos nacidos aquí o allá en Estados Unidos.

Explicó que aquí se da otro factor, porque están los deportados, quienes reciben una constancia de repatriación, con la que pueden ser sujetos de ayudas institucionales, pero los hay quienes se regresaron porque se quedaron sin trabajo o temen ser deportados en cualquier momento o se cansan de la persecución en su contra.

Por lo anterior, las autoridades locales y federales deben implementar políticas incluyentes para apoyar a nuestros connacionales a reinsertarse a nuestra sociedad, luego de que muchos de ellos vivieron en Estados Unidos entre 15 y 20 años.

Indicó que de acuerdo a estudios realizados en coordinación con investigadores de Estados Unidos y Canadá, en nuestro país viven alrededor de 500 mil niños nacidos en Estados Unidos que hoy viven con el padre o la madre mexicanos, que están asociados al retorno voluntario o involuntario.

La mayoría de las familias retornadas regresan en un contexto adverso porque por muchos años las autoridades mexicanas no ha volteado a ver a esta población retornada, de tal manera que enfrentan dificultades severas para reintegrarse, pues no hay educación, trabajo, vivienda ni salud para ellos.

Además, advirtió que en el proceso de deportación, muchos de los migrantes son despojados de sus bienes, pues no pueden transferir sus ahorros realizados en Estados Unidos y pierden prácticamente el patrimonio que obtuvieron después de muchos años de trabajo.

La mayoría se tienen que emplear en el mercado informal, porque a pesar de su experiencia laboral se encuentran que aquí los salarios son muy bajos, de tal manera que hay un deterioro de las ventajas comparativas de los migrantes que regresan, lo que a su vez, genera un desperdicio de capital humano.

Para el director ejecutivo de la Fundación ProMigrante-AméricaSinMuros, Bernardo Méndez Lugo, se vive una de las etapas más complicadas y peligrosas para nuestros connacionales en situación migratoria irregular en Estados Unidos.

Esta etapa, subraya, conocida como “la Era Trump” es muy delicada y se prolongará por lo menos dos años, aunque ya se pronostica la posible reelección del presidente estadounidense.

Con muchos años como trabajador del Servicio Exterior Mexicano comentó que le tocó trabajar en varios consulados de Estados Unidos y acudir a las cortes, donde diariamente en promedio había 60 migrantes en proceso de extradición, muchos de ellos deportados viarias veces, hubo casos que hasta 10 veces se volvían a internar.

De los 60 migrantes en vías de extradición, abundó, al menos 10 eran indígenas de diversas partes de nuestro país, quienes al no tener traductor, muchas veces se les dejaba libre, porque en Estados Unidos se respeta este derecho.

Mencionó que alguna vez escuchó decir a Carlos Manuel Sada Solana, embajador de México en Estados Unidos de 2016 a 2017, que si hubiera una asesoría legal más eficiente a nuestros connacionales, se lograría evitar más del 50 por ciento de las deportaciones.

Declaró que la población migrante también a cambiado, pues mientras antes la mayoría se ocupaba en el campo agrícola, en los últimos 25 años se han incrementado aquellos que se emplean en servicios como restaurantes, hoteles o la construcción, al grado que la Ciudad de México y el Estado de México ya rebasa a los migrantes de Guanajuato.

Integrante de la Coalición de Migrantes Mexicanos, Natasha Uren, aseguró que mientras que toda la información se vuelca en torno a los migrantes centroamericanos, miles de retornados están en el limbo y sin recibir ningún tipo de apoyo.

Señaló que si bien las repatriaciones forzadas de mexicanos en el país vecino tuvieron su punto más alto en la administración de Barack Obama, la expulsión de indocumentados hacia este país era mucho más ordenada.

Sostuvo que la repatriación o deportación de mexicanos indocumentados se realiza de manera muy desordenada, al grado de que hay denuncias de que los dejan a media noche en las garitas de la frontera con México, expuestos a la inseguridad y las inclemencias del clima.

Recordó que hay tratados entre México y Estados Unidos que comprometen al gobierno norteamericano a deportar a los indocumentados de manera ordenada y segura, por lo que el gobierno mexicano estaría obligado a exigir que se cumplieran.

Desafortunadamente, dijo, como no hay nadie documentando estas repatriaciones, en su mayoría forzadas, nuestros connacionales son invisibles y no cuentan con ningún apoyo, incluso algunos prácticamente ya no tienen vínculos familiares en México.

Recordó que anteriormente existía el programa “Somos Mexicanos”, que apoyaba a los repatriados, pero con los recortes presupuestales desapareció.

Posiblemente no era lo más idóneo, pero al menos los deportados de Estados Unidos contaban con mil 200 pesos y recibían una botella de agua, ahora ni siquiera eso.

