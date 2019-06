Cancelación de rondas petroleras no afecta confianza de IP: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que mientras no fluya la inversión derivada de los contratos ni exista producción no habrá nuevas rondas petroleras. Por ello, desestimó que realmente se haya afectado la confianza del sector empresarial por la cancelación de las rondas la semana pasada cuando el propio acuerdo establece que se deben de cumplir los contactos en materia energética.

Durante su conferencia matutina dijo que hay una buena relación con el sector empresarial y no dio importancia a versiones de que esta determinación de la Secretaría de Energía haya modificado la confianza de ese sector. En este sentido, ironizó sobre esas versiones porque firman un acuerdo de 60 mil millones de dólares y “luego pus ya no porque se cambiaron las reglas de que no se van a licitar las rondas. Nunca me he comprometido a que van a continuar las rondas..no sé de dónde lo sacaron. Entonces ¿o sea que cambió al día siguiente la confianza? No creo que esto sea así, respeto mucho a Carlos (Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial)”.

López Obrador refirió expresamente el acuerdo que firmó el gobierno con el CCE en lo concerniente al tema energético: “se deben cumplir los contratos de suscritos entre empresas y el sector público para incrementar la producción de petróleo, gas, y energía eléctrica; fomentar la producción de energías limpias y renovables y coadyuvar a desterrar la corrupción en Pemex y la CFE”.

Insistió que cuando impulsó la reforma energética engañaron diciendo que iba a ser la panacea, que se iban a producir más de 3 millones de barriles de petróleo y resulta que no. En su momento dije muy claramente a quienes tienen los contratos que “no vamos a convocar a nuevas rondas mientras no haya resultados, porque no hay inversión, porque no están produciendo”.

No se puede justificar que se sesgan entregando áreas para la producción petrolera, si lo que se hizo fracasó, porque solo dos de los 107 contratos van a tener producción petrolera, hacia finales de año con 40 mil barriles diarios. Una empresa nacional de Alberto Bailleres y la otra una italiana, es todo lo que se ha producido de esas rondas.

Dijo que en muchas ocasiones ha sido al revés y se han dado contratos jugosísimos a empresas privadas como la española Repsol para producir gas, cuando Pemex ya producía gas.

“Eso ya no. Sé que les cuesta trabajo aceptar la nueva realidad, pero no vamos a permitir que sigan dando contratos leoninos a nadie. No estoy aquí de florero, de adorno, llegamos aquí para transformar, sino para acabar con la corrupción, con la impunidad, no para trabajar con grupos de intereses creados”.