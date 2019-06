Dados marcados, el suicidio para el PRI

Héctor Moctezuma de León.

La renuncia ayer del doctor José Narro Robles, a la candidatura priista, además a su militancia de 40 años en el tricolor, pone de manifiesto lo que los priistas no quieren entender, ya no es posible manipular una elección interna con dados marcados, como la señora Claudia Ruiz Massieu lo intenta hacer en la contienda interna de septiembre.

A pesar de que Narro no era un priista que calara hacia el interior del partido, el boquete que le hizo a la nave priista, este miércoles, la hunde sin remedio; el futuro de la poderosa maquinaria que ganaba elecciones con sólo los colores, ahora, es más que incierto.

La simulación sigue reinado hacia el interior del PRI, a pesar de la estrepitosa derrota que sufrieron en las elecciones de junio del 2018, no entendieron el mensaje que le dieron los ciudadanos. Dejar que Enrique Peña Nieto o Carlos Salinas de Gortari, que para el caso es lo mismo, traten de meter la cuchara en la elección de la dirigencia nacional es burlarse de su militancia en momentos que esas actitudes ya no funcionan.

El PRI está muerto, no tiene remedio, la cúpula del partido no entendió que estos son otros tiempos y que no se puede hablar de una renovación, cuando la elección de la dirigencia nacional se decide antes de que la militancia acuda a las urnas.

Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Salinas de Gortari, sólo sigue las instrucciones de sus jefes, su tío y el ex–presidente Enrique Peña Nieto, este último que quiere quedarse con los despojos del partido para tratar de salvar el pellejo, ante las acusaciones de corrupción que se le hacen desde los Estados Unidos, porque aquí la 4ª Transformación no ha sido capaz de llamarlo a cuentas por las evidencias sobre los excesos cometidos por su administración.

El PRI después de esta elección manipulada a favor del campechano, Alejandro Moreno Cárdenas, pasará al basurero de la historia, nada tiene que hacer en próximas contiendas electorales, sean a nivel local o federal.

*****

En su desesperación por salvarse de la cárcel, el ex–director de Pemex, Emilio Lozoya, riega estiércol que llega hasta los funcionarios que fungieron al nivel de gerente en la Torre de Marina Nacional, como es el caso de Ignacio Durán, a quien ahora lo buscan para que aclare lo del arquitecto que recibía contratos de publicidad para realizar obras en su domicilio y en el de algunos de sus patrocinadores, así como para que rinda cuentas sobre el destino de los recursos que recibió para el manejo extra que recibió por la promoción de la reforma energética, que sirvieron hasta para sus francachelas… Sigue la crisis en el grupo Radio Centro: ahora fue Sergio Sarmiento quien anunció su salida ante las arbitrariedades que siguen cometiendo sus directivos que en su afán de agradar a la administración federal en turno, no permiten la crítica en su contra… También Beatriz Pagés anunció que se va del PRI, aunque ella pasó por el partido para aprovecharse del prestigio de su padre don José Pagés y así conseguir posiciones políticas y publicidad para la revista que heredó.

