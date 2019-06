La Suprema Corte actuó con “visión conservadora”, Ricardo Ruiz

Ciudad de México.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han actuado con una “visión conservadora” y frenado los procesos de ciudadanización del Poder Judicial capitalino, al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 35 y 37 de la Constitución Política local, lamentó el diputado Ricardo Ruiz Suárez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México.

El coordinador del grupo parlamentario de MORENA consideró que esta vieja visión predominó en el fallo, mismo que eventualmente deberá modificarse. “Esta idea de los ministros de que no puede haber una ciudadanización, que no es conveniente que participe la sociedad, se tendrá que modificar tarde o temprano. El modelo ya no es el más conveniente”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó preceptos de la Constitución local que reformaban aspectos relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial de la capital del país.

El artículo 35 de la Constitución local establecía que el presidente del Consejo de la Judicatura duraría sólo un año en el cargo, sin posibilidad alguna de reelección, sucesiva y alternada. Y, además, preveía que el Consejo de la Judicatura se integraría por siete consejeras o consejeros designados por el Consejo Judicial Ciudadano, de los cuales tres deberán contar con carrera judicial.

Un elemento fundamental de ese artículo establecía que la persona que presida el Consejo de la Judicatura no podrá presidir a la vez el Tribunal Superior de Justicia.

Mientras que el artículo 37 de la Constitución local se refería al Consejo Judicial Ciudadano, cuyos 11 integrantes serían designados por el Congreso de la Ciudad y entre cuyas atribuciones estarían designar a las y los consejeros de la Judicatura.

El diputado Ruiz Suárez aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó temas emblemáticos y fundamentales de la Constitución Política local. “Lo que se tenía que dar en el Poder Judicial era democratizar, modificar la forma en que se decide quiénes van a integrar el Tribunal Superior de Justicia, y evitar las cuotas, que era la forma en que se decidía”.

Con información del Congreso de la Ciudad de México