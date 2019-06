Carlos Vela sentencia victoria con que LAFC elimina al San José de Matías Almeyda

México.- El crack de la MLS no es Zlatan Ibrahimovic ni Wayne Rooney: más bien lo es Carlos Vela, quien semana a semana demuestra con goles (lleva 16 en esta temporada), asistencias y fantasías que dicha competición le queda muy chica.

Para no variar, el ex Arsenal guió la victoria del LAFC en la US Open Cup frente al San Jose Earthquakes, conjunto que es dirigido por Matías Almeyda, ex técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Y es que Vela clavó el tercer y último gol de los angelinos con el sello del casa. Luego de desparramar a dos rivales en el área grande, definió mediante un zurdazo y envió el balón al fondo de las redes.

Cabe señalar que el Vako, del San José, inauguró los cartones al minuto 7; mientras que Diego Rossi y Adama Diomandé trazaron la remontada que sentenció el famoso “Bombardero”.

Tras este resultado, LAFC calificaron a los Cuartos de Final del certamen copero, instancia donde se verán las caras con el Portland Timbers el próximo 10 de julio.

‘Cracklitos’ va al MLS All Stars

Gracias a su excelso rendimiento, Vela fue convocado por segunda vez consecutiva al MLS All Stars, encuentro que reúne a los mejores elementos de la competencia estadounidense.

Para la edición del 2019, la constelación de estrellas de la Unión Americana enfrentará al Atlético de Madrid en el Estadio del Orlando City el siguiente 31 de agosto.

Además del canterano de Chivas, fueron revelados para este juego Graham Suzi del Sporting Kansas City, Nani, futbolista de Orlando City, y Brad Guzan, quien milita en el Atlanta United.

Sdp