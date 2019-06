Con lágrimas en los ojos, Joy Huerta invita a la Marcha del Orgullo LGBTI

México.-Hace apenas unas semanas, la cantante de Joy Huerta decidió compartir con el mundo su felicidad pues estaba a punto de convertirse en mamá, pero esa no era la única cosa que quiso contar, junto con este anuncio, reveló que desde siete años atrás tiene una relación amorosa con una mujer, con quien ahora a formado una familia.

Este acto de amor y valentía sorprendió a todo mundo pues no es común que una cantante tan popular como ella hable abiertamente de su orientación sexual (al menos no cuando no son heterosexuales) y a partir de ello, consiguió mucho más cariño del público del que ya tenía.

Afortunadamente, desde el principio Joy recibió muestras de apoyo y amor tanto por sus seguidores, como de activistas, personas LGBTI y sus colegas del mundo del espectáculo.

La bebé de Joy y su esposa nació y la historia ha sido pura dicha y felicidad, y por ello, la también compositora decidió enviar un mensaje de agradecimiento a quienes han luchado por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

En un mensaje que grabó para invitar a la gente a asistir a la Marcha del Orgullo de este año, Joy no pudo evitar que se le quebrara la voz al reconocer que gracias a la lucha, hoy “puede vivir” con su familia.

“A toda la comunidad LGBTQ+, les quiero mandar todo mi cariño, todo mi apoyo, y agradecerles porque gracias a la lucha de ustedes, yo vivo una realidad con mi familia el día de hoy. Les amo y les mando mucho cariño”. JOY HUERTA

El video fue compartido este viernes en la página de Facebook de Orgullo y Dignidad, uno de los comités organizadores de la marcha. Puedes ver el video aquí: Joy Huerta invita a la 41 Marcha del Orgullo.