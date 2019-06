Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– En su conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubon abundaron sobre los avances que se tienen en el plan migratorio al que llegaron con el gobierno de Estados Unidos.

Despliegue de Guardia Nacional está por concluir

En su exposición, el secretario de Relaciones Exteriores informó que de acuerdo con el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ya completaron las 650 plazas que esta instancia necesitaba para su funcionamiento en el sur del país en el corto plazo.

En materia de bienestar y desarrollo en el sur del país, comentó que de acuerdo con las indicaciones del Ejecutivo federal, se amplió la frontera de Sembrando Vida, pues en Chiapas se incluirán 200 mil hectáreas adicionales.

Respecto a las actividades internacionales llevadas a cabo en apoyo al tema migratorio, destacó la reunión en Nueva York con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, así como a la visita a México de la directora ejecutiva de la Unicef, Henrietta Fore, para atender el asunto de protección a los menores migrantes.

Aseguró que el Plan de Desarrollo Integral, iniciado ayer en Chiapas por los presidentes López Obrador y de El Salvador, Nayib Bukele, no tiene precedentes pues se van a invertir 100 millones de dólares para implementar el programa Sembrando Vida en ese país, luego en Guatemala y después en Honduras, con acciones inmediatas y no de largo plazo.

Abundó, la inversión de Sembrando Vida revierte el fenómeno que ha llevado al cambio climático tan acentuado, en tanto que la próxima semana México destinará 30 millones de dólares para la creación de fuentes de empleo y el bienestar en los países integrantes.

Ebrard Casaubon dijo que la manera de hacerle frente a los problemas migratorios en el país es que las personas tengan una solución en los lugares donde viven y México dio ese paso con la creación del programa común con El Salvador, Guatemala y Honduras.

Subrayó que el Plan de Desarrollo Integral recibe el apoyo de 17 organismos de la ONU y tiene el respaldo de la Unión Europea (UE), sumado al apoyo que han manifestado España y Alemania.

Resaltó que los 100 millones de dólares que se invertirán en Centroamérica provienen del Fondo Yucatán y “se hace porque se tiene una urgencia, porque se necesita”, dijo.

Agregó que se invitará a la Unión Europea para que participe en el Plan de Desarrollo y se van a tocar las puertas de todos los países dirigentes que apoyan a este plan, “llego la hora de la verdad”, porque México cumple e inicia con acciones como las de ayer con El Salvador.

Respecto al despliegue de la Guardia Nacional para atender el tema migratorio está terminado, tal como se había previsto, y anunció que México va a tocar las puertas de países dirigentes, incluido Estados Unidos, para que apoyen el Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica.

PARA SEPTIEMBRE POSIBLE REUNIÓN CON TRUMP

Ante el cuestionamiento de una futura reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el día de ayer declaró que “le gusta el estilo del presidente López Obrador” y le gustaría reunirse con él, el titular del Ejecutivo federal afirmó que se podría dar un encuentro con su homólogo, así como con otros jefes de Estado.

“Seguramente tener este encuentro más adelante, queremos evaluar el resultado del acuerdo, eso podríamos hacerlo de manera conjunta… Desde luego que sí podría darse este encuentro… Siempre vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos y pueblos del mundo y en especial con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y estrechar nuestros lazos de amistad con el pueblo estadunidense”, expresó.

Por ello, incluso, consideró que la reunión podría realizarse en septiembre próximo, cuando se cumple el plazo de tres meses que se fijó en el acuerdo alcanzado con la Unión Americana, para avaluar la primera etapa del convenio, “si nos gustaría tener este encuentro, pero yo no fijo la agenda del presidente de Estados Unidos”.

Agregó que su gobierno está en la mejor disposición de conversar con el mandatario estadunidense ya sea en Washington o en la Ciudad de México, aunque “eso es asunto de los diplomáticos, se lo encargo a Marcelo que vea si se puede dar el encuentro, pero no podemos rehuir, sería irrespetuoso”.

López Obrador también agradeció las expresiones del presidente estadunidense y del primer ministro de Canadá, Justin Truedau, quienes ayer elogiaron las políticas que se llevan a cabo en México, particularmente en el tema migratorio.

EBRARD Y URZÚA, REPRESENTANTES DE AMLO EN CUMBRE DEL G-20

El primer mandatario informó que tomó la determinación de no asistir a la reunión del G-20 en Japón este mes, “porque estamos consolidando todo el plan de desarrollo”; además, tiene el compromiso de informar a los mexicanos el próximo 1 de julio en el Zócalo capitalino, con motivo del primer aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales.

En ese sentido recordó que siempre ha sostenido que la mejor política exterior es la interior, pues “si estamos bien adentro vamos a estar bien en el concierto de naciones, si tenemos bienestar, vamos a tener el reconocimiento de los pueblos, por eso en esta etapa inicial es probable que no vayamos al extranjero”.

Detalló que será el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, quienes lo representen en dicha reunión internacional, “vamos a estar muy bien representados”.

PLAN CENTROAMÉRICA SENTARÁ PRECEDENTE EN FENÓMENO MIGRATORIO

En torno al encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Chiapas, López Obrador refirió que ayer se inauguró un método nuevo para enfrentar el fenómeno migratorio, “es una luz que se enciende desde México para valorar en todo el mundo, porque este tema siempre era tratado con medidas coercitivas, ahora vamos a atender las causa, al origen del problema”.

MÉXICO YA NO SERÁ PAÍS DE TRÁNSITO ANÓNIMO

Sobre las cifras del flujo migratorio, el canciller señaló que México va a mantener las opciones del asilo y el refugio para quienes lo soliciten, pero ya no será un país de tránsito anónimo en manos del tráfico de personas.

Aclaró no obstante que al igual que los migrantes que declaran que no buscan quedarse en México sino irse a Estados Unidos, todas las personas que están en territorio mexicano deben registrarse, pues al no hacerlo no se tiene registro de su existencia, por lo tanto el Estado mexicano no puede atenderlos ni protegerlos, porque legalmente no existen y están vulnerables, y “lo que queremos hacer es dar mecanismos legales regulares para atender la presencia de personas migrantes en el país”.

Reconoció que la estancia de migrantes en las estaciones debería ser corta, pero aseguró que el retraso para su deportación se debe a temas burocráticos pues deben ser identificados por autoridades de los países de origen, que en ocasiones no sucede porque no existen consulados o embajadas en México, como el caso de Gana o Etiopía.

Al respecto, afirmó que varias de las acciones implementadas por el gobierno federal para atender el desarrollo de regiones y el tema migratorio ya no estarán sujetas a un programa temporal, sino que “llegaron para quedarse”

Entre dichas acciones, mencionó la obligación del Estado mexicano de regular y lograr un buen funcionamiento de la presencia regulatoria, así como de hacer permanente la no tolerancia al tráfico de personas, que es delincuencia organizada, porque “eso no depende de un acuerdo, va más allá, se queda”.

Ebrard subrayó que las acciones de cooperación de México con Centroamérica también llegaron para quedarse, al igual que la integración y atención en las entidades del norte del país, no sólo por el tema migratorio, sino de desarrollo.

Asimismo, apuntó, los programas y acciones en el sur de México, como los trenes Maya y Transístmico, y el propio Sembrando Vida, cuyos efectos irán más allá del propio sexenio. “La mayor parte de estas políticas y de las acciones que se están tomando son permanentes”, puntualizó.

Agregó que el inicio del Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica se analizará conforme a las actividades de los propios países, pues aunque ya se comenzó con El Salvador, se esperará a que concluya la segunda vuelta electoral en Guatemala y tome posesión el ganador, mientras que con Honduras se analiza una reunión de trabajo en los próximos días.

FIN DE SEMANA DE SUBASTA EN LOS PINOS

Finalmente, López Obrador invitó a participar en la subasta de propiedades confiscadas, que se realizará el próximo domingo en el Complejo Cultural de Los Pinos, con lo que se busca recaudar fondos en beneficio de las comunidades más pobres del país, en este caso el dinero se destinará a los municipios de la montaña de Guerrero.

El gobierno federal realizará el próximo domingo la subasta de bienes inmuebles que han sido asegurados al crimen organizado o confiscados por otras causas. De acuerdo con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se prevé recaudar 168.9 millones de pesos.