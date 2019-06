Sheinbaum se dice sorprendida por situación en Tlalpan: “no sabía que estaba tan inseguro”

México.- Sorprendida por los testimonios de vecinos del Ajusco medio, en Tlalpan, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer se dijo sorprendida por la inseguridad de la zona.

Robos, asaltos a mano armada, intentos de secuestro, entre otros delitos fueron la constante que escuchó la mandataria capitalina en la reunión de la Comisión vecinal de seguridad ciudadana, en la colonia Cultura Maya.

“Lo que me doy cuenta con todo lo que ustedes hablan es que en realidad han aumentado los delitos.

“Que no aumentan los números porque a veces no aceptan la denuncia en el Ministerio Público o que a veces la policía no está dando los patrullajes suficientes”, explicó a los vecinos presentes.

Sheinbaum les comentó que el próximo miércoles llevarán a cabo un tequio nocturno con la intención de revisar el estatus tanto de luminarias como de las cámaras de seguridad.

Se comprometió a atender a los casos de inseguridad y en un mes regresará para ver cuáles fueron los resultados.

“Aquí, jefe, para responder porque aquí está poniendo su palabra la jefa de Gobierno, para que la policía ponga su palabra”, sostuvo en un mensaje al jefe del sector, Carlos Rodríguez, quien posee el indicativo jefe Gama.

En ese sentido, hizo un llamado a los vecinos para participar en la Comisión de Seguridad Ciudadana para colaborar.

En entrevista con los medios de comunicación, la mandataria capitalina manifestó su sorpresa por la situación.

“No sabía que la situación estaba tan insegura en esta zona del Ajusco medio, en la parte alta. Me da gusto estar viniendo para escuchar directamente a la ciudadanía y hacer los ajustes que se tienen que hacer”, afirmó.

Durante la participación de los vecinos, en varias ocasiones señalaron a la Alcaldesa Patricia Aceves de no dar una en el tema de inseguridad.

Este encuentro se realizó muy cerca de la balacera del pasado martes, en la colonia Héroes de Padierna, donde fueron detenidos nueve personas pertenecientes a grupos delincuenciales.

Así como el triple homicidio, donde un hombre, una mujer y bebé de ocho meses perdieron la vida, en la colonia Bosques del Pedregal.

