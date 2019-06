Claudia Sheinbaum prevé que Fórmula 1 se quede en México

México.-Después de arduas negociaciones parece que la Fórmula 1 se seguirá celebrando en territorio mexicano, reveló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Cuidad de México.

Sheinbaum aseguró este lunes que la próxima semana podrán anunciar la noticia después de un “esfuerzo muy grande” para que el Máximo Circuito se quede en la Cuidad de México, pero no con recursos públicos.

“Entre esta y la otra semana podemos anunciar que se ha hecho un esfuerzo muy grande, entre organizadores empresarios y gobiernos para que la Fórmula 1 se quede en la Ciudad de México pero no con recursos públicos. Podemos dar buenas noticias, pero todavía no lo tenemos cien por ciento asegurado, pero estamos trabajando para que este importante espectáculo deportivo no se vaya de la ciudad”. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX

Esta noticia se da unos días después de que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, anunciara que el gobierno federal no dará recursos para que la Fórmula 1 y la NFL se llevaran a cabo en nuestro país, dejando la responsabilidad en la iniciativa privada.

El GP de México, que regresó tras 23 años de ausencia, ha sido elegida como la mejor carrera del circuito en las ultimas cuatro temporadas, algo que ninguna otra ha logrado.

De acuerdo al gobierno, la edición de 2017 dejó una derrama económica de 14 mil 770 millones de pesos, lo que le convierte en el evento deportivo que más dinero deja a nivel nacional.

Sdp