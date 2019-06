Bolivia y México trabajan en 60 compromisos: Embajador José Crespo (1 de 2)

Sofía Salinas.

“Tuve la suerte de haber visto el gobierno de Peña Nieto y ver este otro gobierno; ese ya es un privilegio estando en un país tan importante como México”, comentó José Crespo, Embajador de Bolivia en México.

En una entrevista exclusiva, el diplomático nos platicó detalles de la relación bilateral y de los cerca de “60 compromisos que se establecieron en la última reunión, hace pocas semanas en La Paz, con la visita oficial del vicecanciller Maximiliano Reyes”.

Aquí la primera parte:

¿Cuánto tiempo tiene usted en México?

Tengo 2 años y medio acá, después de haber presentado cartas credenciales.

¿Cómo es la relación bilateral?

El canciller Ebrard, recién nombrado, al primer canciller que recibe en visita oficial es al canciller de Bolivia, la primera reunión bilateral de trabajo que hace este gobierno en otro escenario que no sea México, es en Bolivia.

El vicecanciller Maximiliano Reyes estuvo en visita oficial para mirar el avance, evaluación de medio término, del mecanismo de relación bilateral con Bolivia.

Hay una Comisión Bilateral permanente que es la reunión de vicecancilleres de Bolivia y de México, y ellos establecen una agenda de trabajo donde están todas las acciones en el ámbito comercial, político, económico, de cooperación, cultural, etcétera.

Esa relación bilateral debe ir controlándose porque en realidad no son discursos, son acciones las que se establecen, “Bolivia hará esto”, “México hará esto” o “juntos haremos este otro”.

Son cerca de 60 compromisos que se establecieron en la última reunión y eso se ha evaluado recién, hace pocas semanas en La Paz, con la visita oficial del vicecanciller Maximiliano Reyes.

¿En qué actividades?

Primero mirar muy bien el tema comercial, eso es muy importante por la actitud de México, de mirar un poco más al sur.

Hay otras áreas, el área política que es el relacionamiento, el intercambio de buenas experiencias, la coordinación para trabajar conjuntamente en escenarios multilaterales.

El tema de migración fue muy importante en esta agenda, porque venía la reunión de naciones unidas sobre migraciones, reunión que, para el sur, no sólo de América Latina, sino del mundo entero, fue México quien llevó adelante nuestra representación.

Y luego el relacionamiento en experiencias, por ejemplo, pueblos indígenas, es una coincidencia muy fuerte entre México y nosotros. El intercambio cultural es muy importante, el fomento al turismo de ida y vuelta es una agenda, es toda la relación bilateral.

En la relación comercial, ¿qué resultados se han tenido?

Aquí es importante mencionar lo siguiente, cuando asume el gobierno de Morales, el primer país con el que se renegoció la relación bilateral económica fue con México, que tiene ya casi 10 años.

Y en el último tiempo, con más precisión hablar de los últimos 2 años, lo que ha ocurrido es que se han abierto algunos mercados, tanto en México como en Bolivia, de productos que antes no estaban presentes.

¿De qué productos?

En el caso de Bolivia, estamos exportándole quinua a México, ahora, recién después de muchos años, sabiendo que el origen de la quinua es boliviano, y que el mundo entero, incluso los hermanos mexicanos, conocen la quinua porque Bolivia hizo que en el año 2013 se declarara el año internacional de la quinua, la quinua era algo absolutamente desconocido.

La quinua es un grano, es primo hermano del amaranto y es el alimento más completo del mundo en este momento, en cuanto a sus propiedades alimenticias y un poco más que alimenticias.

¿Qué propiedades tiene la quinua?

Si usted come un pedazo de carne, tiene una cantidad de proteínas, y si usted come esa carne con quinua, la quinua no tiene sólo valor en sí misma, sino que potencia el poder alimenticio del alimento que usted está comiendo.

Por eso, Naciones Unidas comprendió la importancia de la quinua, que fue el aporte de nuestro gobierno a la seguridad alimentaria, así como en los siglos críticos de Europa les dimos la papa, ahora hay países que creen que la papa es su producto nacional originario, cosa que a mí me alegra, pero el origen es boliviano.

La quinua, este alimento tan importante, es muy chiquitito como el amaranto, este producto es el que, por ejemplo, los astronautas, los que tienen misiones largas, los alpinistas llevan, porque es muy chiquitito y tiene todos los nutrientes que necesita el cuerpo humano.

¿Quinua es lo que está comprando México?

Lo está comprando México. México ya importaba quinua boliviana, pero lo hacía por medio de Canadá. Canadá nos lo compraba a nosotros, les ponía el sello y lo vendía acá por los acuerdos comerciales, nosotros no teníamos esa posibilidad, pero hemos liberado la quinua.

Se ha liberado la leche en polvo, que está comprando México también de Bolivia, pese a que nosotros importamos algunos productos lácteos bolivianos, la leche en polvo misma, está entrando acá y estamos trabajando otros productos ahora.

No sé si usted sabía que México le compra minerales a Bolivia, entre ellos la plata. Muy poquitito, pero sí ocurre, agregó el Embajador José Crespo.

