El “atrevimiento” de Monreal

Francisco Garfias.

No todo mundo en la 4T es ciego, miope, tapete o miedoso. Pero son muy pocos se atreven a admitir que hay cosas que no van bien en el gobierno de AMLO.

Uno de ellos es Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

El senador de Zacatecas le dio ayer una zarandeada a los miembros de un gabinete que, advierte, “no está en el acompañamiento” del Presidente.

“La curva de aprendizaje ha sido larga, pesada”, dijo.

No se quedó allí. Está convencido de que se deben mejorar “algunas situaciones” como la relaciones con los empresarios y los medios de comunicación.

Y más: “No deben presentarse ni sufrir recortes (presupuestales) en salud, política social, y educación”, puntualizó.

Lo más valioso es que el político de Zacatecas no se escondió detrás del anonimato. Tampoco del clásico “me cuidas…”. Lo dijo abiertamente, en conferencia de prensa.

Monreal sabe que en cualquier momento lo pueden reventar o acusar de que juega con los conservadores.

Pero esa actitud valiente lo pone por encima de los adoradores que se le ponen de tapete a AMLO, aunque pertenezcan a otros poderes.

Cierto que el coordinador de los senadores morenos equilibró sus comentarios con flores al tabasqueño.

“Veo al Presidente muy activo, muy dinámico; no ha descansado un solo momento. El gabinete lo debe acompañar más”, dijo.

* * *

Monreal se reunió por la mañana con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Nos dijo que fue una reunión amable.

“Le preocupa la Ley de Extinción de Dominio que aprobaremos el lunes. También mantener una buena relación con el Senado. Buen tono y buena actitud.

“¿Qué le preocupa? Profundizar la autonomía de la Fiscalía y su carácter investigador y persecutor de delitos. Que no invada nadie su carácter de Ministerio Publico”, puntualizó.

* * *

Hace casi un año, Ulises Ruiz levantó la mano para presidir al PRI. Fue un aspirante rudo, incómodo, difícil no sólo para la presidente saliente, Claudia Ruiz Massieu, sino también para los gobernadores que se pronunciaron por Alito Moreno, y para el ex presidente Peña.

Ayer le fue negada la posibilidad de competir por la dirigencia del partido. Error grave en el partido que presume más experiencia política. No era difícil ganarle en las urnas. Su pasado lo persigue.

La Comisión Nacional de Procesos Internos aseguró que el ex gobernador de Oaxaca no cumplió los requisitos de apoyo de las bases que marca la convocatoria. La reacción del excluido no se hizo esperar:

“Ante la evidente entrega de todos ellos al nuevo gobierno federal, hoy me ha sido negada la posibilidad de competir por la dirigencia”, dijo Ulises en mensaje dirigido a la militancia.

Añadió: “El servilismo, el interés, la abyección, la estrechez de miras, el miedo a la competencia, me ganaron en la mesa y no en las urnas”.

En un inicio eran seis aspirantes los que levantaron la mano para relevar a Ruiz Massieu. En el camino se quedaron José Narro, el propio Ulises y José Ramón Martel. Los dos primeros señalaron a Moreno como “candidato oficial”.

La citada comisión sólo registró a Alito Moreno, Ivonne Ortega y a la joven Lorena Piñón, con sus respectivos compañeros de fórmula.

* * *

El Clan Gordillo ya se afilió en masa a las Redes Sociales Progresistas (RSP), organización que aspira a convertirse en partido político nacional.

Maricruz Montelongo y René Fujiwara, hija y nieto de La Maestra, se presentaron como delegados en la Novena Asamblea de las RSP en la CDMX. La Asamblea tuvo lugar el pasado fin de semana y logró una afluencia de casi 8 mil personas –3,600 delegados efectivos al momento del quórum.

“Vamos en un promedio de afiliación más alto que cualquier otra organización. Somos prácticamente la única que va a llegar”, nos dijo Juan Ivan Peña Neder, coordinador de la citada asociación civil.

Y más: “Se vino con nosotros la organización ‘Vamos’. Una parte lo negó, pero la dirigencia nacional lo va a confirmar”.

FIN