Katia Carranza regresa a México para Gala de Estrellas “Elisa y Amigos”

México .- La primera bailarina del Miami City Ballet, Katia Carranza, se prepara en Estados Unidos para presentarse en la Gala de Estrellas Elisa y Amigos, organizado por la también mexicana Elisa Carrillo, como parte del Danzatlán. Festival Internacional de la Danza 2019, en la Ciudad de México.

“Estoy muy contenta y muy emocionada que Elisa y su equipo hayan pensado en mí para participar en su gala, es un honor para mí. Ella se comunicó conmigo hace un par de meses para ver si estaba disponible e interesada para participar en esta ocasión en la gala”, indicó durante una conferencia telefónica desde Miami.

La artista originaria de Monterrey, Nuevo León, señaló que para su fortuna las fechas coincidieron a la perfección con su calendario, y por primera vez participará con el bailarín principal del Ballet Estatal de Berlín, Dinu Tamazlacaru, proveniente de Moldavia y a quien solo conoce por videos en las redes.

“Es para mí un honor también tener esta oportunidad, vamos a bailar el pas de deux de Talismán, es muy bonito y un clásico. Yo ya lo he bailado antes, obviamente no juntos, pero los dos estamos muy contentos y emocionados”, narró entusiasmada.

Sin embargo, reveló que solo tendrán oportunidad de ensayar el tema Tarantella con la coreografía es de George Banchine, lo cual será el 1 de julio, un día antes del opening en el Auditorio Nacional, por lo que en Miami la ha estado apoyando otro bailarín al que le pidió el favor para practicar, por lo que hacen el adagio juntos y luego ella sigue sola.

“Fue una decisión de Elisa en seleccionar la pareja. Nosotros al no bailar juntos antes o en una compañía donde tengamos más tiempo para hacer otro pas de deux, entre todos tuvimos que pensar en algo no tan complicado de bailar juntos; tenemos variaciones, tenemos coda, pero no necesitamos tanto tiempo para coordinarnos”, explicó.

Carranza también consideró una responsabilidad muy grande participar en esta gala y detalló que al ser un pas de deux clásico, le exige técnica, resistencia física, suavidad en los movimientos y limpieza, como requiere cualquier ejecución de estos pasos de ballet en conjunto.

“Mientras uno se mantiene bailando otras cosas, siempre el cuerpo está como en forma y no es tan complicado después estar ensayando con alguien más otro tipo de pas de deux, no he parado de bailar”, relató.

También detalló que no es muy largo la parte del adagio que hacen y luego cada uno tiene su variación donde muestra su virtuosismo. Se debe preparar igual que siempre, pero en sí el dueto no es tan complicado en cuanto a cargadas y en la mayor parte de la coba no tienen mucho contacto.

“Siempre ha sido para mí un placer que me tomen en cuenta en este tipo de eventos, es una gala en la que todos hemos estado al pendiente y sabemos el nivel de bailarines que participan. Es un honor que hayan pensado en mí para esta gala”, reiteró.

Katia Carranza precisó que participará en todas las funciones contempladas de esta gala, que iniciará el 2 de julio en la Ciudad de México, los días 3 y 6 de julio visitarán el Estado de México y el 4 de julio irán a Puebla.

