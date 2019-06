Sobrinos del gobernador Cuitláhuac García cobran 40 mil pesos en dependencias

Xalapa, Veracruz.- La filtración de actas de nacimiento a medios de comunicación, confirmarían lo que es un secreto a voces, que el subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Eleazar Guerrero Pérez es primo del gobernador Cuitláhuac García, por lo que se incurriría en un conflicto de intereses.

Aunque los padres de Eleazar (Julio Guerrero Durán) y Cuitláhuac (Atanacio García Durán) son hermanos –solo de madre, con diferente padre–, no se aplica la figura de medios hermanos, pues está fue derogada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto habría una relación de primos hermanos.

Pero, el conflicto va más allá, cuando se confirma que los dos hijos de Eleazar –sobrinos del gobernador–, Nytzia y Eleazar Guerrero Barrera, también son funcionarios públicos de la actual administración.

A ellos se suma, otra sobrina, Alejandra Guerrero Pérez, hija de un hermano de Eleazar, quien es consultora jurídica y titular de la unidad de transparencia del Coveicydet donde gana un salario de 29 mil 308 pesos.

Así el gobernador tendría a cuatro de sus familiares cercanos trabajando en puestos claves de la administración pública.

Eleazar Guerrero Barrera, es director de vinculación institucional en la Secretaría de Seguridad Pública donde gana un sueldo mensual bruto de 42 mil 059 pesos y recibe una ayuda económica de 6 mil 513 pesos, según los datos públicos de la propia dependencia.

Egresado de la carrera de sistemas computacionales, Eleazar tiene una maestría en ingeniería industrial. Su curricula dice que su experiencia laboral inició en 2005 cuando fue supervisor de procesamiento de datos y luego Jefe de Compras del Ingenio La Concepción, en Jilotepec.

Entre otros cargos que ha tenido están diversos puestos en la Secretaría de desarrollo agropecuario, rural y pesca del 2007 al 2013, luego miembro del Observatorio Ciudadano de Veracruz y del 2017 al 2018 fue orientador de nodo del Régimen Veracruzano de protección en salud.

Nytzia Aracely Guerrero, es actualmente directora de atención a población vulnerable del DIF estatal, con un salario bruto de 43 mil 376 pesos, que incluyen entre otras cosas, gratificaciones en efectivo, ayuda para despensa y transporte, de acuerdo al portal de transparencia de la dependencia.

Su curricula que también es pública, da cuenta que tiene dos carreras, la licenciatura en relaciones industriales, y la carrera de derecho.

Fue síndica del 2008 al 2010 en el ayuntamiento de Jilotepec, y luego no tuvo actividad hasta el 2016–2017 cuando se desempeñó como encargada de información y seguimientos de proyectos de información en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana.

Por su parte, Eleazar Guerrero Pérez, primo del gobernador, quien tiene el puesto de subsecretario de finanzas tiene un sueldo mensual bruto de 59 mil 204 pesos.

Otros familiares cercanos al gobernador tienen puestos clave en estructuras del ayuntamiento de Xalapa, es el caso de su hermano Canek García Jiménez quien es jefe del departamento de conservación y mantenimiento de alumbrado público con un salario de 30 mil pesos.

Mientras que su prima, Sulekey Citlalli Hernández Garrido, es directora de obras pública quien tomó el cargo apenas hace unos meses.

Cuestionado sobre este tema, el alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez negó que la opinión del gobernador haya influido en las contrataciones, y aseguró que contrataría al hermano o sobrino del mismo diablo si son personas preparadas para el puesto.

Sobre las acusaciones de nepotismo a Cuitláhuac, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que tendrá que aclarar y responder por ello.

López Obrador prometió que cuando Morena llegara al poder, no se repetirían casos de nepotismo. En septiembre del 2018, ya con el triunfo en las manos, pronunció un discurso con el siguiente punto medular:

“No queremos amiguismo en el Gobierno, no queremos influyentismo, no queremos nepotismo; nada de llenar de familiares a los gobiernos municipales, gobiernos estatales, no es el Gobierno de la familia, no es el DIF”, dijo el entonces presidente electo, desde la plaza Miguel Hidalgo en Puebla.

“No es que ya llegaron mi primo y mi cuñada y mi tía y mi abuelo y van a estar ocupando cargo en el Ayuntamiento; eso lo reprobamos, no luchamos para eso”, agregó López Obrador, durante aquella arenga en plaza pública.

Aunque el gobernador fue exonerado por la Contralora General, quien dijo que la investigación realizada no había revelado nexo familiar, los cuestionamientos hacia el mandatario estatal son cada vez más insistentes.

En un evento reciente, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo estar de acuerdo en que la Contraloría General del Estado inicie una segunda investigación sobre el supuesto parentesco con el subsecretario de Administración y Finanzas de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, luego de que se publicaran sus actas de nacimiento y de sus padres.

– ¿Qué opina de las actas de nacimiento que se dieron a conocer públicamente de usted y del subsecretario?

– Que no tengo problema, que se investigue y que se sancione, sale.

– ¿Ya investigó la Contraloría al respecto?

– Sí, que se investigue y que se sancione, yo no tengo ningún problema, sale.

– ¿Es su primo gobernador?

– Vuelvo a insistir, que se investigue y se sancione.

La Contraloría General del Estado ha revelado que a la fecha tiene diez investigaciones abiertas por posibles casos de nepotismo, y dos más por irregularidades en el otorgamiento de contratos públicos.

La Secretaría de Salud tiene tres investigaciones abiertas por nepotismo, la secretaría de seguridad pública dos, la Secretaría del Medio Ambiente dos y otras dependencias como el Sistema estatal anticorrupción, el instituto veracruzano de cultura, y el sistema para el desarrollo integral de la familia una cada una.

Las dependencias que tienen investigaciones abiertas por irregularidades en adjudicaciones de contratos son la Secretaría de Salud y el Instituto Veracruzano del Deporte, esto de acuerdo a una solicitud de transparencia.

