Brotes de rebelión en la 4T

Francisco Garfias.

Va la nota: el presidente de la Mesa Directiva del Senado para el segundo año legislativo será electo en votación directa y secreta por los integrantes de la bancada de Morena.

La fecha del democrático ejercicio será entre el 15 y el 20 de agosto.

Con esa decisión “salomónica”, el coordinador de la bancada guinda en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, busca “enfriar” la división que produjo en el grupo parlamentario el “madruguete” de Martí Batres, al auto postularse para la reelección en la presidencia de la Mesa Directiva.

* * *

Empiezan a darse brotes de rebelión en las entrañas de Morena por decisiones que se toman en el gobierno de López Obrador.

El detonador es el corredero indiscriminado de trabajadores llamados “de confianza” o “eventuales” que llevan décadas en tal o cual dependencia del gobierno, y que hoy se van a la calle por no tener planta.

Los empuja la mentada austeridad republicana.

Una de las protestas se produjo en el Patio del Federalismo de la Cámara Alta, en el marco de la semanal sesión de la Comisión Permanente.

La encabezaron el Senador José Narro Céspedes y el diputado Eraclio Rodríguez, ambos Presidentes de la Comisión de Agricultura en sus respectivas cámaras.

Le pidieron al presidente de la República reconsiderar.

Rodríguez andaba muy echado pa´delante. Nos dijo que sólo en la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural despiden a 1,500 trabajadores.

“Esto no afecta nada más a las 1,500 familias de los despedidos. Afecta a 5 millones de productores que no tienen quién los atienda”, aseveró.

–¿Y a quien responsabilizan? –Le preguntamos.

“Está muy fácil: Víctor Suárez (Subscretario de Agricultura), Julio Scherer, Alfonso Romo, Gabriel García y a la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro.

“Son piezas claves en el proyecto”, subrayó Eraclio.

* * *

A Monreal lo vimos muy tranquilo después de la respuesta que dio el Presidente de la República a sus declaraciones en el sentido de que el gabinete no camina y que la curva de aprendizaje ha sido larga y difícil.

En otras palabras, Monreal ve un presidentote y un gabinetito.

AMLO dijo que respeta la opinión del senador, pero no la comparte. Y, sin embargo, el mandatario no escondió su molestia con el legislador al señalar: “Yo no me meto a cuestionar el trabajo de los senadores”.

Ricardo calificó de “respetuoso” el revire del Presidente de la República. Lo entiende. “Está firme en proteger a su gabinete”, subrayó.

* * *

Ya que estamos. Las cosas van cada vez peor en Notimex, a juzgar por sus trabajadores. Nos aseguran que van 70 de 220 sindicalizados que corren.

Y más. Hay quejas recurrentes de que ya no es “Agencia del Estado” sino “vocera de la Cuarta Transformación”.

La situación ha llegado a tal extremo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde Morena es mayoría, aprobó un crítico punto de acuerdo en relación con la agencia que dirige Sanjuana Martínez.

El texto aprobado se pronuncia a favor de la libertad de expresión, la pluralidad democrática y el respeto a la política de información y editorial de la citada agencia.

A favor del punto de acuerdo hablaron la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y el diputado del MC, Tonatiuh Bravo, quien, además, hizo una defensa del IMER.

Dijo Kenia:

“Hoy más que nunca este país necesita saber que los medios públicos son medios de los mexicanos, no medios del gobierno… Si no queremos llegar al autoritarismo necesitamos información sólida, objetiva, inteligente, veraz.

“Es increíble que nos estemos enterando que el IMER va a dar de baja cuatro estaciones de radio, o muy lamentable ver programas producidos por el Canal Once en donde se encargan de denostar a una institución educativa (el ITAM)”.

Añadió: “No necesitamos conductores, periodistas, analistas ideologizados en los medios públicos, necesitamos información”.

FIN.