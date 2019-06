Crece preocupación por salud de Angela Merkel; de nuevo sufre temblores durante acto público

México.- Este jueves la canciller de Alemania, Angela Merkel, sufrió nuevamente de temblores durante una ceremonia oficial al lado del presidente Frank-Walter Steinmeieren.

De nueva cuenta se encendieron las alarmas en torno de la salud de la canciller alemana, ya que apenas la semana pasada, las cámaras captaron a la funcionaria temblando durante la recepción del mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Este jueves circuló el video en el que se observa cómo la canciller federal empieza a temblar cuando el mandatario alemán está hablando en la ceremonia de presentación de la nueva ministra de Justicia en el Palacio de Bellevue, en Berlín.

A pesar de que Angela Merkel, de 64 años, intentó controlar los espasmos cruzando sus brazos, según se observa en las imágenes, y solo al dar algunos pasos los temblores cesaron. Después le ofrecieron un vaso con agua que no aceptó.

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq

— Reuters Top News (@Reuters) June 27, 2019