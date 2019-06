Estado mexicano hizo realidad el muro de Trump: Amnistía Internacional

México.- Ante el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para disminuir la migración hacia Estados Unidos, Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, afirmó que el “Estado Mexicano hizo realidad el muro” del presidente Donald Trump.

“Las personas migrantes están siendo tratadas como personas delincuentes y tenemos que tener claro que desde los derechos humanos migrar no es un delito”, señaló Tania Reneaum Panszi a Notimex.

Al menos 26 mil elementos de la Guardia Nacional, de los cuales 15 mil se encuentran en la frontera norte, participan en acciones para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Al hablar sobre la problemática actual de la migración, recordó la fotografía en la que elementos de la Guardia Nacional detienen a migrantes para cruzar hacia Estados Unidos, la cual ha dado la vuelta en periódicos y redes sociales.

“¿Estos son los grandes peligros para México? ¿estas son las grandes amenazas? Porque cuando se hizo toda la discusión de la reforma constitucional para construir la Guardia Nacional el tema era que los mexicanos y las mexicanas necesitábamos reducir la inseguridad, pero no la inseguridad que vienen de las personas migrantes, la inseguridad que viene del crimen organizado y del crimen común”, manifestó.

Si la institución encargada de gestionar la migración es la Secretaría de Seguridad Pública mediante la Guardia Nacional, “creo que estamos frente a un Estado que ve a los migrantes como personas delincuentes y que no les ve desde un contexto que huyen de la violencia, que huyen de la pobreza y que huyen de países sin ninguna oportunidad”, indicó.

Para Tania Reneaum Panszi, la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fue uno de los detonantes.

“Trump le dijo al Estado mexicano: tienes que tener una política para detener el flujo migratorio hacia mi frontera; lo que el Estado mexicano hizo fue hacer realidad el muro de Trump. Le salió mucho más barato presionarnos con los aranceles que construir el muro”, expresó.

Aunque el muro no está construido, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México afirmó que “el muro está en la política pública mexicana de para qué estamos utilizando a la Guardia Nacional”.

Hace seis meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador les daba la bienvenida a las personas centroamericanas y les ofrecía visas humanitarias para cruzar el país, sin embargo, ahora se ve una Guardia Nacional que retiene a migrantes, expuso Reneaum Panszi.

“México siempre ha sido el puente, no ha sido el paraíso para quedarse. Ahora lo que vemos es un México que responde de forma muy violenta a las personas migrantes”, señaló.

La directora ejecutiva de la organización enfocada a la defensa de los derechos humanos en México, reconoció que el país también ha recibido más solicitudes de asilo.

No obstante, dijo, “preocupa mucho que la narrativa no esté en el Instituto Nacional de Migración, no esté la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es decir, en ¿dónde están las instituciones encargadas de gestionar la migración?”.

La doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, se pronunció por cuidar el proceso para evitar violaciones de los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional hacia personas migrantes.

“Necesitamos hacer un diálogo más permanente entre la sociedad civil y el Ejecutivo federal; nos gustaría que se nos escuchara porque todos queremos lo mismo”, concluyó.

Fuente: Forbes