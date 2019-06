“Ha sido un alto privilegio y un honor servir en México”: Embajador Leonardo Arizaga

Sofía Salinas.

El Embajador Leonardo Arizaga, en una reunión con miembros de la comunidad ecuatoriana, con sus colegas embajadores y amigos mexicanos y de otros países, compartió los logros de la exitosa gestión realizada al frente de la representación diplomática del Ecuador en México, entre ellos, la eliminación de la visa: “Logramos que todos los ecuatorianos con pasaporte ordinario, oficial y de servicio, viajen libres a México”.

Aquí su emotivo mensaje:

“Para mí ha sido un alto privilegio y un honor servir en México, yo ya he estado más de 30 años en el servicio exterior ecuatoriano y haber podido vivir en México y ejercer la profesión aquí ha sido realmente un privilegio. Un país fabuloso, con un pueblo noble, con vasta cultura.

“En estos tres años he sido invitado a 26 estados, así que tengo que regresar para los que me faltan, que son pocos.

“El otro día escribí un artículo en El Universal que se llama La maravilla que es México, léanlo cuando puedan, hago ahí un resumen de nuestras vivencias, de lo que hemos hecho en este país y de los recorridos que hemos tenido.

“Les voy a contar un poquito los logros de la gestión, lo que hemos hecho estos 3 años y medio.

“Lo primero que hicimos, que era creo muy importante, cuando yo llegué a México los únicos ecuatorianos que podían viajar a México sin visa eran los diplomáticos, entonces después de mucha negociación, esfuerzo, logramos que todos los ecuatorianos con pasaporte ordinario, oficial y de servicio, viajen libres a México.

“Es un tema menor pero que ayuda muchísimo al relacionamiento entre los dos países. Y ahí trabajamos muy de cerca con la Cancillería mexicana, con el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación. Gracias a esto, todo ecuatoriano ahora puede viajar a México sin visa”.

“La comunidad ecuatoriana en México una maravilla y he sido embajador en China, en Venezuela, servido en Viena, en Perú.

“En todos ellos la comunidad siempre ha sido muy amable, muy afable y aquí lo ha sido de una manera muy especial. Somos pocos, 5000 ecuatorianos en 124 millones de mexicanos que viven en el país, 5000 ecuatorianos pero que son muy activos, han hecho su familia en este país, que viven en muchas ciudades, siempre que viajo me encuentro con ellos. Tenemos más de mil artesanos, aquí están los compañeros que me acompañan, Oscar, David, Nancy, que han representado al Ecuador en las ferias a lo largo de la república mexicana.

“Tenemos también algunos casos complicados, que son ecuatorianos que atraviesan México, mueren en el intento que desaparece. Esa también ha sido una labor importante, estar al pendiente de la comunidad ecuatoriana, de los que están en situación regular pero también de los que están en situación irregular.

“Lo segundo que ha sido un logro en realidad, es que ahora el mayor inversionista del mundo en Ecuador es México.

“Las grandes empresas mexicanas han invertido en el país. Aquí está la delegada de Arca Continental quien ha invertido 500 millones, va a invertir otros 500 millones, Femsa que es este monstruo, ha comprado 600 farmacias, 15 mil millones de dólares de inversión de México en el Ecuador los últimos años.

“Nuevos productos que podemos vender al mercado mexicano gracias a la ayuda de la oficina comercial. Lamentablemente en esta recepción no vamos a servir camarón ecuatoriano, pero en octubre, después de muchos años, ya va a entrar el camarón de nuestro país, a México.

“Uno de los temas que nos gustó mucho trabajar en la embajada fue el tema de actividad aérea, renegociamos el acuerdo de servicios aéreos, teníamos 7 vuelos por semana, ahora tenemos 15, en julio vamos a tener 20. Ya se puede volar de manera directa al Ecuador y también de manera indirecta.

“Vayan a ver nuestras fotos, que es mi bebé que demoramos un año en armar en las rejas de Chapultepec, ahí tenemos 80 fotos del Ecuador, de las 4 regiones y de los 2 hemisferios en los que vivimos.

“Uno de los proyectos maravillosos en México es el de los pueblos mágicos, aquí esta José Ángel, con él armamos los convenios y el proyecto para llevar los pueblos mágicos al Ecuador, y el que tuvo la idea fue el ministro Enrique Ponce, quien va a ser el nuevo embajador del Ecuador en México. Les pido a todos ustedes que le reciban con los brazos abiertos y que le apoyen, buen amigo.

“Lo más importante es que me vaya y que el siga el trabajo, y que se pueda profundizar la relación con México y con todos ustedes.

“Así que, a fin de año, José Ángel, vamos a tener los primeros pueblos mágicos del Ecuador y les vamos a invitar para que nos acompañen”, manifestó.

El Embajador Leonardo Arizaga destacó también los 250 eventos de promoción cultural, académicos, de promoción turística del Ecuador y agradeció al trabajo del equipo de la embajada.

“Yo trabajo con dos diplomáticos, tengo dos diplomáticos en la oficina comercial, una en el consulado, los allegados, somos muy pocos, pero todos se multiplican, trabajan intensamente y gracias a ellos hemos logrado hacer muchas cosas”.

“Aquí está Germán Chamorro, un ecuatoriano realmente muy distinguido, ha recibido 2 veces, de dos presidentes mexicanos, el premio nacional de ciencia”, y recomiendo embajadores organizar carreras de sus países en el hipódromo de CDMX.

“Y termino contándoles la experiencia que tuvimos con el terremoto del Ecuador hace 3 años, que fue terrible”, agregó.

“La afectación fue enorme, tembló en todo el Ecuador, murieron casi 700 personas y los mexicanos nos ayudaron de inmediato.

“El gobierno mandó 3 aviones, 120 rescatistas y aquí la embajada era una gran bodega con cientos de voluntarios. Juntamos en la embajada 250 toneladas de ayuda humanitaria y sin tener un centavo mandamos 8 aviones para ayudar a nuestra gente.

“Nada de esto se pudo hacer sin la ayuda de la comunidad ecuatoriana y de la generosidad del pueblo mexicano, impresionante.

“Me llama un día un capitán y me dice: Yo tengo un avión de carga, vamos a llevar mañana estas toneladas al Ecuador. El día siguiente le llama al cónsul el gerente de una empresa farmacéutica y dice, vamos a mandar unos medicamentos, y llegaron con 25 toneladas de medicamentos a la embajada, impresionante.

“Me queda agradecer a todos ustedes que han venido, que están en su casa, desearles todo lo mejor a ustedes y sus familias, agradecer en lo personal y a sus familias, agradecer a mi familia por todo su apoyo y el tiempo que estuvimos en la oficina trabajando.

“Y terminar diciendo una cosa que decimos mucho en el Ecuador: “Los hermanos son los amigos que da la sangre, los amigos son los hermanos que da la vida”. Y eso son ustedes, nuestros hermanos, muchas gracias”, concluyó el Embajador Leonardo Arizaga.

El Embajador de Belice, Oliver del Cid, le hizo entrega de un reconocimiento, la placa del Decanato:

“Como decano siempre me toca la parte difícil, de despedirme de buenos amigos, pero al mismo tiempo me da la oportunidad para celebrar el tiempo que has compartido con nosotros. Leonardo, cuando llegó, desde entonces siempre es conocido como un gran profesional, gran diplomático, un diplomático que ha hecho mucho para desarrollar las relaciones entre su país y México, y también una persona muy amable, muy cercano a todos sus amigos, muy triste es tener que decirte un hasta luego, porque tú sabes que te faltan algunos estados, te recibiremos con brazos abiertos.

“De parte del decanato de embajadores te otorgamos la charola que te corresponde, Leonardo, espero que se la pase bien en su próximo cargo y celebramos a la amistad, al Ecuador y a México”, concluyó el Embajador Oliver Cid.

Al encuentro asistieron los embajadores de Colombia, Chile, Perú, Panamá, Honduras, Georgia, Kazajistán, Irán, Costa de Marfil, Tailandia, Argelia, Uruguay, Pakistán, Ucrania, Argentina, Brasil, entre otros distinguidos diplomáticos, Rafael Nava, presidente de la sección América del sur del COMCE, y Mark McGuiness, también del COMCE.

