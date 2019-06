Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- En su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, entre otros temas.

El primer mandatario reconoció el incremento de homicidios en la CDMX, desde el año pasado, lo que trajo una crisis en la seguridad de la capital. “Ya es notorio que están creciendo los delitos, sobre todo el homicidio, que pasa de seis diarios en un periodo de 10 años”, detalló.

Al momento que reconoció el trabajo que hace la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que, en efecto, en un principio no se consideró la presencia de la Guardia Nacional en la capital, pero debido a la difícil situación en materia de inseguridad sí habrá elementos de esta corporación en todo el territorio de la capital mexicana.

El primer mandatario explicó que vivir en Palacio Nacional le ayudará a ahorrar tiempos de traslado y negó que se vayan a cerrar espacios en el inmueble o a restringir el acceso del público, como se ha venido rumorando en los últimos días.

“Yo no mando, como ocurría antes, a que me limpien las calles porque voy a pasar. Me voy como cualquier otro ciudadano. Hay veces que hago una hora, a veces más”, declaró.

Aunque no precisó la fecha de su mudanza, reiteró que será en las próximas semanas, cuando su hijo menor termine la primaria.

El mandatario garantizó que “no se le va a limitar a nadie la estancia, mucho menos las visitas al Palacio. Están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos del Palacio. No, nada de eso”.

Afirmó que se están rehabilitando algunos espacios, como el jardín botánico, “pero no para volverlos exclusivos”.

López Obrador detalló que vivirá en un departamento construido en la época de Felipe Calderón y que sus oficinas serán los espacios que ocupaba el extinto Estado Mayor Presidencial.

Respecto a los autos que utiliza para trasladarse y que no figuran en su declaración patrimonial ni en la de su esposa, Beatriz Gutiérrez, López Obrador dijo que hoy mismo se informaría a nombre de quién se encuentran dichos vehículos, así como el de las camionetas que usa para trasladarse al interior de la República.

Luego de que el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, expresó su preocupación porque el gobierno mexicano no respete los contratos en materia de gasoductos, López Obrador afirmó que se busca un acuerdo que no afecte a la hacienda pública.

En conferencia de prensa, donde reconoció que el embajador está en su derecho de defender a cualquier empresa de su país, el mandatario federal estimó que lo expresado por el funcionario canadiense no afectará la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“México es un país libre y soberano en el manejo de sus recursos naturales, en particular del sector energético y en especial del petróleo, entonces eso no está en el tratado, si alguien dice que no va a suscribirse el tratado por eso, la respuesta es eso no está acordado”, puntualizó al recordar que en las negociaciones del T-MEC su equipo puso como condición ese asunto.

“Lo que se está haciendo es legal y buscando que se llegue a un acuerdo porque consideramos que fue un abuso que se hayan hecho esos contratos que afectan la hacienda pública, queremos un acuerdo para que no se perjudique la hacienda, eso es lo que se está buscando”, expuso López Obrador.

El titular del Ejecutivo aseveró que en los gobiernos anteriores, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) era visto como “un barril sin fondo”, pues eran capaces de declarar estado de emergencia para que entrara ese programa.

Sostuvo que al declararse una emergencia ya no se licitaba nada, con lo que las compras se hacían sin licitación, había adjudicaciones directas, “había una constelación de empresas alrededor del Fonden”.

En otro tema indicó que aproximadamente 500 agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron despedidos por actos de corrupción “y no se termina la limpia” pues estaba “podrido”, por lo que esa cifra podría aumentar.

En ese sentido, refrendó que durante su gobierno no tolerará casos de corrupción, y anunció que en breve dará a conocer los resultados de una investigación que exhibe malversación de fondos del sector turístico.

En este marco, el presidente indicó también que en materia de migración “Honduras es donde ha crecido más, menos Salvador, de ahí impulsar las causas, pensamos nosotros que vamos a lograr atemperar el fenómeno migratorio”.

López Obrador anunció que el lunes próximo en el Zócalo capitalino hará un llamado a conseguir la paz con la participación de todos los ciudadanos, y descartó excluir a los grupos religiosos porque se trata de un llamado amplio.

“Seguiremos manteniendo buenas relaciones con las iglesias en el marco de la libertad religiosa y todo el que quiera apoyar para lograr la paz es bienvenido, es una convocatoria abierta, amplia”, declaró.

Cuestionado sobre el Estado laico y el trato de su gobierno a las asociaciones religiosas, López Obrador adelantó que tratará ese tema en el Zócalo el próximo 1 de julio, durante el informe público con el que conmemorará el primer año de su triunfo en las elecciones.

“No hay violación al Estado laico. En esencia es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad a creer o no creer”, explicó.

Agregó que si en las logias se fortalecen los valores, lo celebra, al igual que si se promueven en una asociación civil, de agnósticos o de ateos.