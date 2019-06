Se homologarán salarios de GN a estándares internacionales: Durazo

México.- Los salarios y prestaciones sociales de elementos de la Policía Federal, Naval y Militar que se integren a la Guardia Nacional (GN), se van a homologar al nivel de los mejores estándares internacionales, aseguró Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario dijo que los elementos de la Policía Federal que pasen a las filas del nuevo cuerpo de seguridad se respetarán su antigüedad, condiciones, condecoraciones y todos sus derechos laborales. “Como es de su conocimiento la Policía Federal pasará a formar parte de la Guardia Nacional de manera gradual y en un periodo máximo de 18 meses.

En principio serán sólo las divisiones de fuerzas federales y gendarmería y poco a poco las demás se irán incorporando también la Guardia Nacional hasta concluir el periodo de liquidación de la Policía Federal” en el transcurso del próximo año y medio.

Recordó que el general Luis Rodríguez Bucio, será el comandante de La Guardia Nacional, quien dirigirá los esfuerzos en conjunto con todos los titulares de las divisiones de la Policía Federal. “Todos los procesos de transición son complejos, complicados. Surgen dudas, rumores, incluso chismes. Calma, tranquilos.

No vamos a afectar los derechos de ningunos de los elementos de la Policía Federal. Vamos a buscar con su paso a la Guardia Nacional mejorar las prestaciones sociales que hoy tienen. Ese será el incentivo para quien quiera pertenecer a ella. Tengan la certeza de que será para bien. Con su paso a la Guardia Nacional estarán ganando la posibilidad real de tener una carrera policial”.

Luego de señalar que la Policía Federal fue abandonada y sufrió un estancamiento en las administraciones panistas y del PRI, que derivó en la incapacidad técnica para garantizar la seguridad a los mexicanos, aseveró que es necesario replantear todo el modelo de seguridad en el país, lo cual desembocó en la propuesta de la creación de la Guardia Nacional, la cual recibió el respaldo legislativo unánime.

“Este gran paso permitirá contar con una institución, con la profesionalización y condiciones socioeconómicas, así como prestaciones sociales pero particularmente con la dimensión que requiere el cuerpo de seguridad responsable de garantizar la paz u tranquilidad de los mexicanos”.

En ese sentido reitero que la Guardia Nacional iniciará el próximo domingo con un despliegue cercano a 72 mil elementos, 500 de ellos en la tres delegaciones más conflictivas de la ciudad de México, como Iztapalapa y Gustavo A. Madero. “La Policía Federal tiene años que lamentablemente los distintos gobiernos la abandonaron administrativamente y hace años que no pasa de los 36 mil”.

Manifestó que los uniformados de la PF capacitados, preparados y comprometidos, formarán parte también de este proyecto”. Es imprescindible el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos de seguridad. No podemos como gobierno no ciudadanos, ser tan exigentes con los cuerpo de seguridad cuando no los hemos procurado históricamente para garantizar una vida digna a sus integrantes”.

Indicó que los mejores pagados en el país son quienes forman parte de la PF, pero hay más de 300 mil de los cuerpos municipales de seguridad que no están en condiciones administrativas dignas. “Hay policías en algún municipio de Oaxaca que ganan 2 mil 490 pesos al mes. No podemos ser demandantes con elementos que no les alcanza para una sobrevivencia económica digna, por eso, en el caso de la Guardia Nacional se generarán las mejores condiciones para su permanencia en esta institución.

“Los elementos de la Policía Federal, tiene ingresos un poco superiores a los de la Policía Militar y Naval que pasarán a la Guardia Nacional, pero en contrapartida, los primeros tienen prestaciones sociales mucho más bajas que los castrenses. Vamos a elevar de manera progresiva los sueldos de quienes vienen de la militar y naval y se van a incrementar las prestaciones de la PF para equipararlos”.

Dejó en claro que la Guardia Nacional no sustituirá a las policía municipales tanque cada uno de los cuerpos tiene su propia responsabilidad que en la coordinación se deben complementar a la hora de enfrentar al crimen organizado, para ello dijo se propondrá un Modelo Nacional de Policía, no una policía nacional, que permita formar a los integrantes de policías municipales bajo programas académicos, policiales en, axiologicos homologados para mejorar la condición y percepciones de todos los elementos.

“En la Guardia Nacional no habrá posibilidad de hacer nombramientos que obedezcan a razones políticas. En la Policía Federal nada impide al titular de la Secretaría de Seguridad hacer nombramientos arbitrarios que pudieran ser, eso no sucederá en la GN. Queremos garantizar una carrera policial y que aquel elemento que tenga la posibilidad y sea razonable su aspiración de llegar con el tiempo encabezar a la propia organización y que no haya en el camino ninguna razón política que se lo impida”.

Fuente: La Jornada