Miguel Herrera justifica la decisión de Diego Reyes

México.-Miguel Herrera no cuenta más con el francés Jerémy Ménez. A pesar de que el equipo ha sufrido lesiones, el ‘Piojo’ fue contundente al señalar que el atacante no quiere entrenar al ritmo que exige estar en un equipo como el América.

Para mis amigos que le echan porras a Jerémy, no quiero un jugador de una semana, de un partido, quiero un jugador que entrene como entrenan todos, que esté, que levante la mano, si no hace eso, podrá ser Maradona, Pelé o Messi, pero si no quiere, no lo voy a usar”, sentenció.

Ménez ha disputado únicamente 20 minutos del actual torneo, y todo indica que serán sus últimos con la camiseta de las águilas, pues Herrera reiteró en que un jugador con esa mentalidad, no tiene cabida en su plantilla.

Su cabeza no está, eso hay que decírselo a la gente, no lo ven porque no están en los entrenamientos, pero no tengo nada contra él, si se queda lo seguiré jodiendo, pero si el día de mañana se tiene que ir no será una ausencia que me duela”.

“El corazón es para la familia”

Miguel Herrera envió un mensaje a la afición americanista, molesta por la decisión de Diego Reyes de unirse a los Tigres. El técnico dijo que son decisiones que a veces tiene que tomar un profesional.

América hizo una propuesta, lo fuimos a buscar, Tigres también, cada quien mandó su propuesta y el chavo decidió. No tenemos por qué estar enojados, es una decisión de profesional, el corazón es para la familia, en esta profesión hay que tomar decisiones de estómago.”, finalizó.

Excelsior