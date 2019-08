“Milenio” y Azucena Uresti se suman a la campaña de difamación en mi contra: Carlos Arturo Baños Lemoine

México.- La noche del lunes 26 de agosto, dentro del segmento noticioso de Milenio Televisión correspondiente a la periodista Azucena Uresti, se transmitió un videoreportaje en torno a mi persona, con respecto a mis críticas al feminismo (perspectiva de género), así como a los actos claramente delictivos llevados a cabo por sectas feministas los pasados días lunes 12 y viernes 16 de agosto de 2019, en la Ciudad de México, ante la mirada omisa de las autoridades capitalinas.

El título del videoreportaje y el fraseo de la periodista Azucena Uresti son deplorables desde el punto de vista periodístico: se perdió toda objetividad e imparcialidad, que son valores fundamentales del periodismo desde siempre.

En vez de comportarse con el profesionalismo que merece el caso, la empresa Milenio y la periodista Azucena Uresti tomaron partido y se sumaron a la campaña de difamación y de calumnia que se viene realizando en mi contra, desde hace ya varios meses.

Así, en el videoreportaje de origen, podemos leer al pie del video: Profesor de la UAM Xochimilco acosa a sus alumnas. Aquí la imagen y el video original:

La producción del noticiero lo coloca como afirmación, como hecho, cuando no existe (ni existirá) comprobación alguna que acompañe este dicho. No lo entrecomillan, como se debe hacer cuando se hace referencia a las palabras de otras personas. Tampoco lo ponen entre signos de interrogación, a objeto de generar la duda e incentivar la suspicacia. Simple y llanamente lo colocan como un HECHO, cuando de HECHO no tiene nada.

¡Lamentable proceder de Milenio y de Azucena Uresti! Se trata de una garrafal carencia de profesionalismo periodístico.

Yo mismo dije, en el videoreportaje, que todas las acusaciones en mi contra carecen (y carecerán) de sustento. Se trata de acusaciones falsas que siempre se han caído por su propio peso: no se puede demostrar lo que nunca pasó.

Pero, como ya sabemos, el propagandismo feminazi, desde #MeToo hasta Azucena Uresti, echa mano de la repetición ad nauseam de mentiras para tratar de convencer a la gente de lo que nunca ha pasado. En el fondo sólo se trata de atacar desde las altas esferas del poder mediático (Milenio en este caso) a los críticos del poder (mi persona, en este caso).

El propagandismo feminazi sólo puede impactar a las masas brutas y acríticas, que por definición carecen de formación lógica y científica. En las mentes sensatas y juiciosas, las estrategias nazis de comunicación simplemente no tienen impacto alguno.

Está visto, pues, que la búsqueda imparcial y objetiva de la verdad no es un valor que mueva ni a la empresa Milenio ni a la periodista Azucena Uresti: tanto la empresa como la periodista exhibieron un proceder parcial y abiertamente tendencioso, con lo que pierden toda seriedad profesional dentro del periodismo mexicano.

Yo les concedí respetuosa y civilizadamente una entrevista. ¡Qué lástima que el medio y la periodista no hayan estado a la altura de las circunstancias! Me queda la conciencia limpia: por mí no quedó…

Milenio y Azucena Uresti se equivocaron terriblemente al hacer propia una afirmación grave y sin sustento contra mi persona. Pero no sólo eso: Milenio y Azucena Uresti incurrieron en daño moral hacia mi persona, por lo cual me reservo cualquier posible acción legal en contra de la empresa y de la periodista.

En fin, son tiempos canallas y me queda claro que estaremos dando una dura batalla contra las fuerzas fascistas de este país.

Por cierto, para acabar esta nota, fíjense qué lindo es el mundo.

Como periodista que soy, con conocidos y amigos en varios medios de comunicación, antes de acabar esta nota me contactaron amigos míos de Milenio, de la gente “de abajo”, de los que no salen a cuadro. Y lo hicieron para decirme que, curiosamente y tras mis primeras críticas por Facebook al pésimo trabajo de Azucena Uresti, la empresa sacó una nueva versión del videoreportaje en cita, sólo que ahora… ¡quitando el fraseo original de Azucena y poniéndole otro título!

Ahora aparece el siguiente título: Alumnas de la UAM Xochimilco piden despido de profesor, que es más acorde con la realidad, aunque sigue siendo tendencioso.

Aquí les mando la imagen y el video con los nuevos datos editoriales:

¿Será que la empresa Milenio se dio cuenta del terrible trabajo periodístico de Azucena Uresti y quiso corregir, de algún modo, el yerro de su empleada?

Lo más bello de todo esto, es que los cambios en este material me los dieron a conocer buenos “compas” que trabajan en Milenio, con el siguiente mensaje: “Lo que te quieren hacer es una chingadera. No te dejes de estos hijos de su puta madre. Cuentas con nuestro apoyo, bro, lo sabes. Ánimo!,, mi Charlie” (sic)…

¡Gracias a los “compas” de Milenio!… Pueden estar convencidos de que daremos la batalla contra esos “hijos de su puta madre”.

Facebook: Carlos Arturo Baños Lemoine

Twitter: @BanosLemoine