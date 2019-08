Advierten inconformes que de continuar desabasto de medicamentos acudirán a la CNDH y CIDH

México.- Padres de familia de niños con cáncer advierten acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si las autoridades los engañan y no les surten el Metotrexato, un medicamento básico para la quimioterapia, que conforma el 85 por ciento en el tratamiento de sus hijos.

“Sin nos engañan y no llega metrotexate a los hospitales, probablemente hasta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y proceden hasta amparos si no nos dan los medicamentos. Nos vamos a ir por las dos vías, por la vía jurídica por la de la protesta social y también por la vía jurídica”, adelantó Israel Rivas Bastidas, padre de familia de una niña de 4 años y medio con leucemia.

Rivas Bastida explicó que el protocolo del tratamiento para los niños con leucemia consta de 120 semanas, en las que semanalmente se les suministra el medicamento, si se interrumpe puede haber una recaída y puede regresar la enfermedad.

En entrevista luego de reunirse por casi de dos horas con la presidenta de la comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Rosalba Valencia, los padres de familia pidieron al Secretario de Salud, Jorge Alcocer, una disculpa pública, por declarar que no urgen los medicamentos.

“El metrotexate es un medicamento insustituible en el tratamiento con niños con leucemia, señor secretario me parece que tuvo un “lapsus brutus” y sería muy humano reconocer que se equivocó y nos haría mucho bien a nosotros que nos pidiera una disculpa como padres, porque si nos ofendió”, señalaron.

Durante la reunión, explicó, le pidieron a la diputada que no se repita el desabasto de medicamento.

“Por el amor de Dios no queremos que esto vuelva a pasar con nuestros niños, que esta sea la última vez (…) Nos preguntamos los papas si fueran sus hijos que harían ello, se sentiría tranquilo el secretario de Salud si tuviera un hija de cuatro años y medio que no le están dando la quimioterapia eso nos preguntamos los papás”, preguntó.

Confiaron en que la legisladora presione a las autoridades para que se proporcionen los medicamentos que hace falta en los tratamientos de sus hijos.

“Nos dijo que no era un problema de presupuesto, que era un problema de burocracia, entre yo no se, se traen un relajo entre cofepris, secretaría de salud, y las farmacéuticas, nosotros como papas no tendríamos por qué estar metidos en esta cuestión, en esta maraña burocrática”, destacó.

El Heraldo de México