“Estoy en desacuerdo con Carlos Slim”: Francisco Domínguez

México.- El presidente de la Conago, Francisco Domínguez, dijo que el empresario Carlos Slim Helú se equivocó al afirmar que el poco crecimiento económico del país es un hecho “intrascendente”.

En entrevista, Domínguez Servién lamentó las afirmaciones del empresario y le pidió que, como dice el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que le pregunte al pueblo si es intrascendente que no haya crecimiento en México.

“Yo no estoy de acuerdo con él y yo creo que cualquier economista no estaría de acuerdo; como a él no le duele en su bolsa, pero sí es beneficiario de obras y de servicios”, dijo.

Durante la conferencia mañanera de este martes, Carlos Slim respaldó al mandatario federal y se dijo confiado en que el país terminará por registrar datos positivos en materia económica.

“Estoy convencido de que vamos a crecer bien y pronto, no este año, eso es intrascendente, hay un potencial y grandes oportunidades de crecimiento”, indicó el dueño de Grupo Carso.

El mandatario queretano sostuvo que el hecho de que un país no registre crecimiento económico, se traduce en que la gente no traiga dinero en su bolsa.

“Yo lamento su declaración, lo reconozco como un gran empresario y lo voy a reconocer siempre, pero creo que ayer se equivocó”, sostuvo.

Domínguez afirmó que en contraste, en el estado los números de crecimiento económico van muy bien, pues la entidad crece 10 veces más que lo que crece México.

“Antes crecíamos al doble económicamente de lo que crecía el país y hoy estamos creciendo 10 veces más y no vamos a bajar el ritmo porque yo sí creo que el crecimiento económico se traduce en beneficio de las familias queretanas”, aseveró.

El Heraldo de México