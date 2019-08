Sin el apoyo de Morena no me postularé para la presidencia de la Mesa Directiva: Martí Batres

México.- El senador Martí Batres Guadarrama asentó que sin el apoyo de Morena no presentará ninguna planilla alterna, ni se postulará para la presidencia de la Mesa Directiva de este órgano legislativo.

Entrevistado poco antes de iniciar la sesión de este miércoles, a pregunta específica de los reporteros, negó el “rumor” de que esté buscando la Mesa Directiva con el respaldo de otra fuerza parlamentaria.

“Definitivamente no buscaría la Mesa Directiva del Senado sin Morena. Sin Morena, no. Es decir, no se trata de lograr un cargo a costa de lo que sea, como sea, con quien sea. No es así”.

“En todo caso, el camino comienza con el apoyo del Grupo Parlamentario de Morena y ya teniendo éste, entonces sí hablar con otros Grupos Parlamentarios, pero de otra manera, no”, aclaró.

Enfatizó que lo más importante son los principios y la transformación de México. No se trata, acotó, de buscar un cargo como un fin en sí mismo. Las responsabilidades públicas, continuó, son espacios para promover los cambios que ofrecimos a la sociedad.

“Así he actuado a lo largo de todo este año y en las responsabilidades que me corresponda. Así seguiré actuando, así actuaré”, dijo.

Martí Batres insistió que esperará la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), y que “acataré sus resultados”. Afirmó que es un militante de Morena disciplinado y lo que se decida eso es lo que hará.

“Solicité la invalidez del proceso que se dio el lunes de la semana pasada y voy a esperar a que resuelva la CNHJ y actuaré en consecuencia”, insistió.

El legislador recordó que impugnó una decisión del Grupo Parlamentario de Morena ante una instancia de Morena, por lo que es un falso debate plantear si la determinación de este órgano partidista es vinculante para el Pleno de la Cámara de Senadores.

“La decisión del Pleno se toma en el Pleno del Senado y eso será hasta que se dé la sesión plenaria para la elección de la Mesa Directiva. No estamos impugnando una resolución del Pleno y evidentemente no impugnaríamos una resolución del Pleno ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena”, acotó.

Además, reiteró que tampoco acudirá ante tribunales en caso de la resolución no le favorezca. Reconoció las muestras de solidaridad que ha recibido de senadores, senadoras, diputadas, diputados, funcionarios, intelectuales y personalidades de la opinión pública.

En su momento, agregó, hará un agradecimiento personalizado a quienes se han mostrado solidarios “frente a los acontecimientos que nos tocaron vivir el lunes de la semana pasada”.

