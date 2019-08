Tómelo con calma

Fernando A. Mora Guillén*.

Para muchos los movimientos registrados en los últimos meses en Radio Centro, W Radio, El Heraldo y ahora Televisa, no necesariamente significa censura de la Cuarta Transformación; sino ajustes derivados de un cambio de régimen en el Gobierno.

La realidad es que tras 18 años al frente de diversos espacios matutinos en Televisa, el pasado viernes se despidió del noticiero “Despierta” Carlos Loret de Mola, un buen periodista con una carrera exitosa en la investigación, y documentación de temas álgidos lo mismo en guerras o conflictos armados, que dando seguimiento a la extinción de la Vaquita Marina, o generando controversias al enfrentar directamente a sus interlocutores. Para muchos, los cambios en medios se dieron desde la salida de Carmen Artistegui de MVS, o su arribo casi desapercibido a Radio Centro; o la Migración de Leonardo Curzio de NRM a Fórmula; la salida de Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y Jesús Martín Mendoza, de Radio Centro al Heraldo Radio. En fin muchos aseguran que no es censura sino un cambio de régimen generalizado, que lleva a los medios de comunicación a realizar ajustes para adaptarse a los nuevos tiempos que marca la Cuarta Transformación. Para otros se trata de un arreglo en las políticas editoriales derivadas de las negociaciones y reglas no escritas entre los dueños de los medios y los políticos con piel sensible, nada abiertos a la crítica.

Tómelo con Interés.- En días pasados, la Organización de las Naciones Unidas a través del Relator Especial para la Libertad de Expresión, David Kaye, y de su oficina de representación en México, señaló al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al quedar rebasado por los recortes presupuestales en materia de Protección a Periodistas y prevención de ataques a la Libertad de Expresión. El pasado fin de semana se alcanzó la nada alentadora cifra de 17 Periodistas ejecutados en la administración de Andrés Manuel López Obrador, y con el pretexto de los recortes y reducciones al presupuesto, las acciones de protección y prevención para Periodistas y comunicadores han sido nulas. 2017 y 2018 fueron señalados como los años más violentos para el ejercicio profesional de Periodistas y comunicadores en México. 2019 se perfila para ser el peor año, siendo el inicio de la administración de López Obrador. Las deficiencias en materia de protección a periodistas y comunicadores han marcado las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por lo que hasta el momento se puede observar, será un tema importante en el que no se ha observado el actuar de la actual administración.

Tómelo con atención.- Lo que queda del Morenovallismo en Puebla, enturbia la elección de Presidente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional en la Capital.

El domingo pasado se volvió un cochinero el proceso de elección, al detectarse faltante de poco más de 200 boletas además de la falta de vigilancia y cuidado de los paquetes electorales. Este inicio de semana Eduardo Alcántara Montiel, quien contendió contra Jesús Zaldívar, denunció que acudirá ante al Comisión de Justicia del partido, y en caso de no encontrar eco llegará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante las graves irregularidades registradas el pasado domingo, mismas que han sido acreditadas en conferencia de prensa al presentar videos y fotos, que evidencian operaciones poco claras y éticas.

