Cabeza de puerco y mensaje, dirigidos a coordinador de reclusorios: Orta

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, rechazó que la cabeza de puerco hallada en un puente peatonal en la calzada Ermita Zaragoza, en Iztapalapa, con un mensaje, tenga dedicatoria para él, tras referir que está dirigido al Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, Pablo López Jaramillo.

El jefe de la policía capitalina expresó el mensaje no está firmado por ningún grupo delincuencial, pues carece de rúbrica.

Al salir de la reunión del gabinete de seguridad mencionó que elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia se encuentran en las inmediaciones de Iztapalapa y del puente peatonal, ubicado en Telecomunicaciones y Periférico.

“No está dirigida a mi. Esta dirigida al coordinador de reclusorios. Es por un tema de los reclusorios, tengo conocimiento y ahorita deben estar ya los peritos retirando…es muy claro que no es una amenaza contra mí”, dijo.

Orta Martínez mencionó que se investiga lo que dice el mensaje acerca de que en los reclusorios se beneficia a ciertas personas.

“No es un grupo en particular, no está firmada, simplemente habla de que se está beneficiando a ciertas personas, no dice a quienes, lo único que tenemos cierto sobre lo que dice el mensaje, que obviamente se tiene que investigar, es que va dirigida al coordinador de reclusorios”, expresó.

El mensaje dice “Jaramillo……aquí no es la policía para que sigas con tu hermandad y sigas solapando a tus amigos de la calle haciéndoles favores en la calle, si no renuncias pronto sabrá de nosotros. Atte viva México”.

La Jornada