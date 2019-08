Diego Rolán llega a México para cerrar su pase con América

México.- Todo parece indicar que será Diego Rolán quien refuerce la delantera del América, inclusive el uruguayo llegó tierra azteca este jueves 29 de agosto.

De acuerdo con información difundida en diario Récord, el ariete charrúa tomó la decisión de entrevistarse personalmente con la directiva de las Águilas y así cerrar su fichaje lo más rápido posible.

Recordemos que Rolán, de 26 años, pertenece al Deportivo La Coruña aunque ha estado jugando en conjuntos como Alavés y Leganés. Esto debido a que las lesiones no han permitido que explote todas sus cualidades con la institución dueña de sus derechos.

Por ende, los emplumados, que son dirigidos por Miguel Herrera, buscarán incorporar a Diego en calidad de cedido con el fin de observar su desempeño en lo que resta del semestre.

Representante de Rolán niega fichaje con América

Ataviado con ropa casual y cargando varias maletas, Diego Rolán apareció esta madrugada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde su representante, Gerardo Rabajda, negó que el América vaya a ser el destino de su cliente.

“Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, se han formado por especulaciones que no han salido del lado nuestro. No es América (el equipo al que viene) es lo que les puedo decir, no es América”.

Gerardo Rabajda

Sin embargo y de acuerdo con el portal Medio Tiempo, el hermetismo de Rabajda se debe a que el delantero uruguayo y las Águilas tiene un acuerdo de confidencialidad con el fin de que las negociaciones no se vengan a abajo, tal como ocurrió con el también charrúa Federico Viñas.

Lo cierto es que a los azulcremas les urge un atacante, toda vez que Nicolás Castillo, quien estaba presupuestado para ser titular, se fracturó en los albores del Apertura 2019. Cabe señalar que los registros en Liga MX se cierran el próximo 5 de septiembre.