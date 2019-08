¡Los Backstreet Boys vienen a México! Estarán en CDMX y Guadalajara

México.-En febrero del próximo año, los Backstreet Boys iniciarán en México su gira DNA world tour, en la que ofrecerán 10 conciertos en siete países de América Latina.

Luego de recorrer países como Portugal, España, Italia, Francia y Alemania, la boy band confirmó que ofrecerá conciertos en la Ciudad de México, el 21 de febrero, y otro en Guadalajara, el 26 del mismo mes.

Con temas como I’ll never break your heart, Everybody, As long as you love me, I want It that way, The call, A. J., Nick, Howie, Brian Littrell y Kevin alcanzaron el éxito en la segunda mitad de la década de los años 90.

La agrupación saltó a la fama con su álbum debut, Backstreet Boys (1996), al que le siguieron Backstreet’s back (1997), Millennium (1999) y Black & Blue (2000).

Después de sus dos fechas en México, los Backstreet Boys se irán Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.