Lucero festeja sus 50 años con video a sus fans y luciendo cuerpazo

México.-La cantante y actriz mexicana Lucero agradeció a sus fans el cariño y apoyo que le han brindado, y sobre todo las felicitaciones que ha recibido en este día que celebra su cumpleaños número 50.

Dijo que hoy se encuentra emocionada, pues es una fecha en la que siempre aprovecha para reflexionar, en el sentido de qué quiere uno en este nuevo año.

La intérprete de éxitos como Veleta y Electricidad agradeció todo el apoyo que sus seguidores le brindan a su carrera, las fotos que publican, los mensajes, los videos, las cartas, “ese es el mejor regalo. Todas esas cosas no saben cómo las valoro y las llevo en el corazón”

Al haber llegado al medio siglo de vida, Lucero señaló que hay que estar preparados para los cambios que se presentan con el paso del tiempo porque la edad y el tiempo es algo imposible de revertir.

Ahora estoy muy contenta por cómo me veo, cómo me siento. Y sobre todo me siento bien del alma, esa parte la alimento día con día con mis hijos, que son mi motor, con mi novio eterno, mi familia, mis amigos, las cosas bonitas de la vida, las que no tienen precio y las que no se pueden comprar, como los atardeceres, el mar, las estrellas, todas esas cosas”.