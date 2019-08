Me interesa más la economía popular: AMLO sobre nuevo recorte de pronóstico de crecimiento del Banxico

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que está más interesado en que la población del país tenga recursos para sus necesidades básicas, esto en respuesta al nuevo recorte del pronóstico de crecimiento del país para 2019 del Banco de México (Banxico).

“Nosotros estamos bien y de buenas. No les gusta eso a los tecnócratas que yo me exprese de esta manera, pero me interesa mucho la economía popular. Lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas”, explicó.

El Banco Central recortó el miércoles su pronóstico de crecimiento de México para este año, que colocó en un rango de 0.2 – 0.7 por ciento desde uno de 0.8 – 1.8 por ciento.

La institución también actualizó a la baja su pronóstico de crecimiento para 2020, de un rango de 1.7 – 2.7 por ciento a 1.5 – 2.5 por ciento.

En su Informe Trimestral de Inflación abril-junio, la institución destacó que una de las razones para esta actualización fue el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año que “fue menor a lo previsto, lo que indica una debilidad más profunda de los componentes de la demanda interna a lo estimado con anterioridad”.

Al respecto, López Obrador agregó que el dato de crecimiento económico “no le dice mucho”.

“Puede ser que una empresa o un grupo de empresas o de bancos tengan muchas ganancias, pero que ese dinero no beneficia a la gente (…) Entonces eso es lo que miden, el crecimiento en el dinero que se va a acumulando. A mí me importa que el crecimiento vaya acompañado de bienestar, que se distribuya el ingreso”, abundó.

El presidente remarcó que respeta los pronósticos de crecimiento tanto del Banxico como de agencias calificadoras.

El Financiero