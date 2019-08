Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada el gobierno federal informó sobre los avances en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el país, durante la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, destacó que de 2006 a la fecha han sido halladas tres mil 24 fosas clandestinas, en las cuales se han encontrado cuatro mil 874 cuerpos.

Detalló que del 1 de diciembre de 2018 al 14 de agosto pasado han ido halladas 522 fosas, con 671 cuerpos, de los cuales 200 han sido identificados y de esta última cifra 116 se han entregado a sus familiares.

Entre las principales acciones que se están realizando, se encuentra la firma de un convenio con el gobierno de Coahuila para la entrega de 90 millones de pesos para la construcción de un Centro de Identificación Humana; la creación de cementerios forenses y la realización de mesas de trabajo con autoridades y familias para crear un mecanismo extraordinario forense con cooperación internacional.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, indicó que la búsqueda de personas desaparecidas es prioridad de la actual administración bajo el principio rector de localizarlas con vida y sin limitación de recursos.

Este año se dispuso de 350 millones de pesos adicionales, dichos recursos adicionales son para la construcción de infraestructura en materia de identificación forense.

Además, dio a conocer siete instrucciones del presidente López Obrador, entre ellas que México aceptará cooperación y escrutinio internacional, “porque no tenemos nada que ocultar”. Se invitará al Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada para que visite México en el segundo semestre de 2020.

Sin embargo, destacó que para este año se asignaron de manera directa 410 millones de pesos, de los cuales 210 millones están canalizados a los subsidios para las comisiones locales de búsqueda y el resto a las actividades directas que la Comisión federal realiza en coordinación con las instituciones y colectivos que representan a las familias de los desaparecidos.

Enfatizó que existe la disposición de la Comisión Nacional, con 200 personas de la Unidad de Búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la disponibilidad de recursos, para localizar a los desaparecidos.

Respecto al consumo de las drogas entre los jóvenes, el titular del Ejecutivo federal señaló que es un asunto que debe atender el Gobierno y la sociedad en conjunto. “También que se atienda el asunto con educación formal; necesitamos la reforma a los contenidos educativos, en los nuevos libros de texto introducir este tema; ya está contemplado y vamos a trabajar con pedagogos para que haya mayor orientación en este tema”, planteó.

Sobre el caso de una menor, quien supuestamente perdió la vida por el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", el primer mandatario pidió castigar a quienes, en su caso, resulten responsables.

Se pronunció por esclarecer este caso y detectar si hubo negligencia médica por la escasez del medicamento metotrexato para la afección oncológica, pero pidió “ser muy objetivos en estos casos y no mentir ni crear campañas de desprestigio”.

López Obrador recordó que el año pasado se compraron 90 mil millones de pesos en medicamentos, de los cuales 70 por ciento lo vendieron tres empresas, lo que evidenció las prácticas de corrupción.

“Por ese influyentísimo se está investigando a las empresas que tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos (…) es un asunto complejo porque se pagaban de más, se robaban el dinero y había una gran corrupción”, insistió.

López Obrador planteó que el método para elegir nuevo dirigente nacional de Morena sea una encuesta, como se hizo para la candidatura por la Presidencia de la República en 2012, “para saber quién es quién y de esa manera elegir”.

En este este marco y debido a las declaraciones del día de ayer y su expresión de “al carajo los ambiciosos vulgares”, durante la reunión plenaria de los legisladores de Morena, López Obrador refirió que no fue para alguien en particular sino que aplica para cualquiera que no tiene principios ni ideales.

Agregó que esa frase es de expresión universal, y sostuvo que quien “es un ambicioso vulgar no debe dedicarse al noble oficio de la política, se debe ir al carajo”.

El Ejecutivo federal negó que le haya pedido la renuncia al director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Luis Vera Morales.

Dijo que ese asunto le compete al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, a quien calificó como una persona “íntegra” y “eminencia en la materia”.

“No, no se la pedí la renuncia, pero depende de la Secretaría de Medio Ambiente (y Recursos Naturales). No hay ninguna presión, no se utilizan esos métodos”, expresó.

Aseveró que puede haber personas interesadas en evitar el proyecto de la refinería de Dos Bocas, como también ocurre con el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, entre otras de las grandes construcciones planeadas para la actual administración.

López Obrador rechazó que Luis Vera le haya entregado su carta de renuncia, pues –apuntó- se enteró de ese hecho a través de los medios de comunicación. “No me la ha entregado, me enteré por los medios”, añadió.