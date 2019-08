Marcelo Ebrard defiende despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras

México.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que la Guardia Nacional actúa con responsabilidad y respeto a los derechos humanos de los migrantes que transitan por el país.

“No hemos cambiado la política migratoria, el despliegue de la Guardia Nacional estaba anunciado desde antes del 7 de junio”, recalcó tras participar en el segundo día de trabajos de la Tercera Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado.

Explicó que el Instituto Nacional de Migración hace las funciones regulatorias y la Guardia Nacional ha actuado respetuosa de la ley.

“La política mexicana se sustenta en la ley, la ley mexicana de migración, que nunca ha dejado de estar en vigor, dice que tú no puedes pasar por México si no te registras. Entonces, no hay ningún cambio (a la política migratoria)”, recalcó el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Enfatizó que en los meses que llevan desplegados por territorio nacional, los elementos de la Guardia no han cometido violaciones a derechos humanos.

“Lo único que está haciendo la Guardia Nacional es que se cumpla la ley mexicana y, en ello, no han violado los derechos humanos de personas”, opinó.

Al preguntarle sobre las declaraciones del Comité de Desapariciones que solicita que evalúe la posible retirada de la Guardia Nacional, el Canciller afirmó que Guardia se quedará porque así está establecido en la Constitución.

Resaltó que existe un convenio con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU para que la formación de la Guardia tenga los mismos estándares que las Fuerzas de Paz de la ONU.

El Heraldo de México