Mujeres en ropa interior o en bikini no es publicidad sexista: diputada del PES

México.- Que mujeres aparezcan en ropa interior, trajes de baño o promocionando un club nocturno, no significa publicidad sexista, afirmó la diputada local del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez.

Fue en mayo del presente año cuando el Congreso de Puebla avaló una reforma a la Ley del Medio Ambiente, que tiene como finalidad evitar contenidos denigrantes que afecte a las mujeres.

De esta manera, dijo que para ella la publicidad sexista, es cuando a una mujer se le impone determinados roles, cuando tienen otras capacidades para realizar diversas actividades en Puebla.

“Debemos darnos cuenta que una publicidad sexista no implica una publicidad con un traje de baño con una mujer, eso no es publicidad sexista (…) A veces se mal interpreta esto de la publicidad sexista, por ejemplo que se publicite algún club, eso no es sexista”.

Argumentó que compete a las autoridades en turno, comprender primero los términos de publicidad sexista, para después proceder a retirar anuncios sobre este particular y con ello, evitar que se afecte a las empresas que se dedican a este rubro.

El Heraldo de México