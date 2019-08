Se investigará posible negligencia en muerte de niña con cáncer: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se está atendiendo el desabasto de medicamentos en hospitales para la atención de niños con cáncer y ofreció que se investigará si hubo negligencia médica o fue por falta de medicina que murió una niña de siete años en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, porque se tiene que castigar a los responsables.

Pidió ser muy objetivos y no mentir ni crear campañas de desprestigio. “Lo que hay en el fondo, sin duda hay inconformidad no solo de los padres, de los niños, de los pacientes, sino de los que vendían los medicamentos, porque se pasaban, se rayaban”. Dijo que a las tres empresas que tenían el control casi absoluto del abasto de fármacos las están investigando.

“Están molestos, están inconformes y es una red, como todo, de intereses y muy fuerte, muy poderosa. Además, les recuerdo que no pudo el presidente Obama, nosotros sí vamos a poder, con todo respeto. No es que estemos diciendo que somos mejores, es que no vamos a permitir la corrupción, no vamos a ceder”.

Recordó que el año pasado se compraron 90 mil millones de pesos en medicamentos y tres empresas vendieron 70 por ciento. “Por ese influyentismo se está investigando a las empresas, porque tenían un control casi absoluto del abasto de medicamentos”.

Aseguró que es un asunto complejo porque se pagaba de más, “se robaban el dinero de las medicinas. Había una gran corrupción. A pesar de que se compraban esos 90 mil millones de pesos en medicinas y en materiales de curación no había medicamentos en centros de salud, en hospitales”.

El presidente resaltó que para comprar medicamentos se pueden utilizar aviones oficiales, más si “está de por medio la vida de niños, de seres humanos”.

En su conferencia de prensa, el mandatario aseguró, en otro tema, que él no le pidió la renuncia Luis Vera Morales como director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, rechazó las versiones de que le se haya presionado para obtener la autorización en materia de impacto ambiental para la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

“Es una decisión que él tomó. No, no se la pedí (la renuncia), pero depende de la Secretaría de Medio Ambiente. No hay ninguna presión, no se utilizan esos métodos”, señaló en conferencia de prensa matutina. Dijo que se enteró por los medios de comunicación sobre la dimisión.

La Jornada