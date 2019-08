¡Sin fiesta! Rubí ‘La quinceañera más famosa de México’ celebra sus 18 años

México.- Tres años atrás, Rubí Ibarra García y sus padres se preparaban para la fiesta que sería un fenómeno en México, la de sus XV años. El evento celebrado en La Joya, en San Luis Potosí pronto se hizo viral al punto que Thalía le dedicó una canción a la niña festejada.

A partir de ese día la atención sobre Rubí continuó y ella, sacándole provecho, finalmente se decidió a cumplir uno de sus sueños: convertirse en cantante aunque no es tanta su suerte dentro de la industria musical…

No obstante, la joven no renuncia a sus sueños, mucho menos a la música, quiere seguir cantando pues confía enviar a las personas un mensaje positivo entre canciones para ello se prepara día a día tal y como se lo aconseja su madre, Ana Elda García. Este año termina la preparatoria.

La intérprete de “Contéstame” actualmente invierte gran parte de su tiempo en estudiar mientras deja en manos su carrera a sus padres pues confía a ciegas en ellos tras haber sufrido una decepción con quien fuera su manager. Dio la bienvenida a un nuevo capítulo en su vida con un tatuaje que es nada menos que la leyenda “Lo que no mata te hace más fuerte”

Y efectivamante, es más fuerte pues ni siquiera le importan las críticas sobre su persona hechas a través de redes sociales

“Las personas son así, van a hablar bien y mal. Pero para serte sincera es algo que no me interesa ni me importa. Yo tengo la conciencia tranquila” Rubí Ibarra

Pero, ¿esa fama -poca o mucha- la aprovechará para armar otro fiestón? No. Rubí celebrará el 31 de agosto su cumpleaños número 18 y no piensa hacer fiesta. Será a puerta cerrada pues no desea protagonizar otro evento masivo, no por el momento, reveló a través de noticieros Televisa.