VIDEO: Cristiano Ronaldo invita a cenar a Lionel Messi durante gala de la UEFA

México.-No cabe duda de que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han llevado una enorme rivalidad en los últimos 15 años; no obstante, mantienen una gran relación fuera del campo de juego como se pudo observar durante la gala de los premiso de la UEFA.

Nominados junto aVirgil van Dijk a Mejor Jugador de la UEFA, Messi y CR7 fueron entrevistados prácticamente al mismo tiempo. El argentino reconoció que extraña la rivalidad que tenía con el portugués en el futbol de España no solo por lo individual sino también por lo colectivo entre Real Madrid y Barcelona.

“Ya lo dije en su momento. Era una rivalidad linda sobretodo porque estaba en el Real Madrid, y bueno ahora está en un gran equipo también y lo vemos desde España”. Lionel Messi

Por su parte, Cristiano destacó que han sido los dos futbolistas más importantes de los últimos 15 años, además de que reveló que espera en un futuro cercano compartir una cena ´La Pulga´.

“Hemos compartido el escenario por 15 años. Él y yo. No sé si eso ha pasado en toda la historia del fútbol, que los dos mismos chicos se mantengan en el mismo -gran- escenario todo el tiempo. No es fácil. Por supuesto que tenemos una gran relación. No hemos tenido una cena juntos todavía, pero espero que podamos tenerla en el futuro (risas). Por supuesto que extraño jugar en España y tener esa batalla que hemos tenido en los últimos 15 años. Él me empuja y yo lo empujo también. Es lindo ser parte de la historia del fútbol. Yo estoy ahí y por supuesto que él también lo está”. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han sido los futbolistas más dominantes de la última década y muestra de ello son los números. Son los jugadores que más veces han ganado el Balón de Oro y la Bota de Oro en toda la historia del futbol.

Además tienen impresionantes récords de goles tanto con sus clubes como con selecciones, una rivalidad especial pues no se recuerda otra entre dos enorme futbolistas en la misma época.

Sdp