El engañoso juego del poder

Miryam Gomezcésar.

La temporada de rendición de cuentas ha llegado. Resulta interesante lo que sucede cuando, pese al nivel de problemas que enfrenta el país y los mexicanos, los errores propios cometidos al calor de su estilo, más los de su equipo, y la campaña de odio orquestada en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llega a su primer informe con un nivel de aprobación alto que sin duda es un buen punto de reflexión por tratarse de millones de ciudadanos que, a pesar de que hay discrepancias serias, AMLO mantiene una base sólida que aun lo respalda.

Tal vez se deba a que la oposición, como tal, está lejos de tener la visión para constituirse como la fuerza que se requiere para ser un verdadero contrapeso desde el congreso, al menos así lo han demostrado; antes salerosos y arrojados, hoy tímidos y desarticulados, el nivel del debate ha sido intenso pero los partidos políticos están sin saber cómo enfrentar a la criticada 4T sin salir más lastimados.

Esta realidad se refleja distinto en estados como Quintana Roo, donde los partidos PAN y PRD son gobierno en el estado pero en la zona norte, donde está el grosor electoral, los municipios que representan mayor cantidad de ingresos (Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad) son de oposición al pan-perredismo pero, no por eso han demostrado ser mejores.

Entre la población crece la desconfianza a los gobiernos, motivos hay muchos. Cansa la imparable corrupción que contradice el compromiso de realizar gobiernos honestos que apuestan a la transparencia y a la rendición de cuentas pero que en los hechos, en las calles y oficinas se ve todo lo contrario.

Tal vez la falta de madurez y de conocimiento hace que se cometan errores burocráticos que molestan. Aunque hay muchos trámites que pueden realizarse por internet, lo cierto es que para otros resulta un martirologio el peregrinaje para poder pagar, sacar copias y formarse en interminables filas cualquier día de la semana.

Sucede en todos lados, tanto en Benito Juárez como en Cozumel o Solidaridad, entre otros, la infame tramitología en la burocracia que es la misma en todas partes pese a la llamada simplificación administrativa: cada paso tiene un costo no necesariamente accesible para la mayoría.

La rudeza hacia la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, es lamentable porque no saber cómo enfrentar con buen tino los cuestionamientos del periodismo local. Desde la inserción de la fotografía con el huacal recogiendo sargazo del mar, hasta la contratación del director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Heyden Cebada Ramírez, padre del síndico municipal, las cosas no se ven bien.

Al cuestionarla, aseguró que “El asunto ya está en la Contraloría, yo estoy apegada a la Ley. Lo que quiero dejar en claro es que jamás actuamos con dolo, en lo “obscurito”. Se presentaron los nombramientos desde el día primero. Si tuviéramos algo que ocultar no le das nombramiento y actúas bajo la mesa” y continuó “Llevo una administración en la que pido la recomendación del Colegio de Ingenieros, de Arquitectos y de la Coparmex, de todos y en todos, de verdad, salió Heyden Cebada. No es un tema que haya salido porque Heyden es el papá y si hay que fincar una responsabilidad, se fincará”, por éstas declaraciones la alcaldesa ha sido duramente criticada y desmentida por el propio presidente local de la Coparmex, Adrián López Sanchez, quien prefirió no opinar.

Sus errores la ponen en evidencia. La denuncia que interpuso el regidor José Luis Toledo ante la Auditoría Superior del Estado contra la alcaldesa Mara Lezama, el Síndico municipal, Heyden José Cebada Rivas y contra el director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Heyden José Cebada Ramírez, por violar el Artículo 67 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el nombramiento indebido de Cebada Ramírez y los dos últimos por diversos delitos como violentar el Reglamento de Construcción de Benito Juárez por permitir la construcción de un edificio en la calle Pulpo, Retorno 7A, Lote 2, Mz 3, SM 27, cuyo propietario es el Síndico (su hijo). Esto es apenas una muestra de muchas otras contradicciones que exhiben a la alcaldesa como una persona poco hábil para responder a las exigencias de la posición que representa.

Son muchos los aspectos descuidados por ella que con sus prontas respuestas no se ayuda y su cuerpo de asesores parece obstaculizarla más que apoyarla. Con una actitud con que demuestra poca habilidad e intolerancia, sus yerros empiezan a ser un pesado lastre para la continuidad de su incipiente carrera política.

Alguien en su cercanía le dijo que podía ser sucesora de Carlos Joaquín y ella lo creyó, su conducta así lo hace ver. Aunque Mara está a tiempo de empezar a planear una estrategia que la haga ver más atinada e inteligente en sus respuestas debe asumir que ser alcaldesa no es lo mismo que ser locutora o escribir para revistas del corazón, que por lo regular ocasionalmente sólo consume una clase social determinada.

La presidente municipal debería considerar la enorme cantidad de aspirantes a la misma posición que sueña con arrebatar, que es la misma que todos buscarán a costa de lo que sea como hacerla a un lado a como dé lugar. Son escasos dos años y medio para lograrlo, debería ser más cuidadosa.

Pero, como mencionamos antes, si mañana es el informe presidencial el siguiente viernes es el estatal y el jueves 11 el municipal. Para el estatal el gobierno trabaja a marchas forzadas en los preparativos de su logística.

Cualquiera con un poco de idea cuestiona ¿Más presupuesto al mamotreto de Sebastián?, aunque de escultura queda muy poco porque desde la presentación oficial en su inicio en 2003, a ese manipulado proyecto cada gobernador ha dedicado muchos recursos financieros para darle una “manita de gato” a la llamada Cuna del Mestizaje que alguna vez pensaron convertir en museo.

Para eso han invertido cantidades financiera millonarias, aunque tuvo una proyección inicial de 280 millones de los cuales se descuentan los millones pagados a Sebastián, su autor.

Félix González Canto creó un fideicomiso al que destinó 34 millones para su conclusión pero como no lo lograron, fue abandonado (el edificio, no el dinero, aclaro), Roberto Borge Angulo decidió invertir otros 100 millones.

No satisfecho y con la inquietud de no saber qué hacer con el edificio, el gobernador de Carlos Joaquín, aunque al inicio de su mandato se negó a poner más dinero bueno al malo, por la presión de la Federación para ubicar la secretaría de Turismo, decidió invertir 30 millones de pesos para rehabilitarla del deterioro causado por tantos años de corrosión y hacerla lucidora, pese a que el proyecto de traer la dependencia federal a Chetumal está tan firme como la utilidad que se dará a este mega barril sin fondo, ante la cercanía de su informe, pensó mejorar la apariencia del edificio para lo cual se instaló nueva iluminación, fuentes danzantes y pintura.

Apegada a los criterios de la austeridad republicana exigida por el gobierno federal y, como se trata de que el éxito se note a como dé lugar, que se note que hay obra a simple vuelo de pájaro de paso a su Tercer Informe, nada mejor que tapizar con madera el camellón central de la avenida Insurgentes en Chetumal, donde está el Centro de Convenciones.

Aunque lo anterior es para que las ávidas multitudes que desean acompañarlo a dar su discurso político y que al pisar lo hagan sin causar daño al casi inexistente pasto secado por las inclemencias del sol y la falta de lluvia, para los conocedores, la madera le da un toque muy “chick” a los camellones.

El mandatario ha de estar feliz con la genialidad del equipo que lo acompaña ¿y cómo no?, no cualquiera tiene un colaborador con ideas tan ocurrentes como la de agradecer públicamente un obsequio tan especial y envidiable como hizo el ex secretario de Gobierno, el panista Francisco López Mena, tras entregarle la rectoría de la Universidad de Quintana Roo, creada por el Dr. Miguel Borge Martín y nacida priísta en el incipiente gobierno de Mario Villanueva Madrid.

“He recibido el mejor regalo de cumpleaños”, dijo jubiloso López Mena frente a un circunspecto mandatario, el consejo universitario, una escasa audiencia a la que permitieron el paso, más el personal administrativo y académico.

Mientras los mirones de fuera pensaban en las formas del fracaso, la asistencia que aplaudía, recordaba paso a paso el proceso, su validez con un final nada extraño, al tiempo de cuestionarse las razones del atraso ¿Habrá algún día un verdadero cambio?

Al respecto don Federico Reyes Heroles decía “Una sociedad sólo conserva en la medida en que puede cambiar, pero, a la vez, una sociedad sólo cambia en la medida que puede conservar”, en este sentido Carlos Joaquín optó por cambiar el aspecto de los camellones. ¡Es el gobernador!