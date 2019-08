Por combate a la corrupción van ahorros por 500 mil mdp: López Obrador

Chignahuapan, Pue.– En los primeros nueve meses de gobierno se han ahorrado unos 500 mil millones de pesos por no permitir la corrupción, por la austeridad republicana y no gobernar con lujos, estimó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el evento Diálogo con la comunidad del Hospital Rural Chignahuapan en esta ciudad poblana considerada la capital de las esferas, destacó que estos recursos significan que el gobierno no tiene necesidad de aumentar o crear nuevos impuestos, ni que haya “gasolinazos” o endeudar al pais.

Comparó que el presidente Vicente Fox dejó una deuda de 1.7 billones de pesos; con Felipe Calderón aumentó a 5.2 billones, más de 200 por ciento, y Enrique Peña dejó una deuda de 10 billones, y para el pago de intereses, solo este año se tienen que destinar 650 mil millones de pesos, que es casi seis años el presupuesto de Puebla.

“Ya no podemos seguir endeudando al país, no vamos a incrementar esa deuda, hasta ahora no hemos aumentado, puedo decir que está baja de como la recibimos, pero como no terminamos todavía el año, lo que puedo garantizar que no va a aumentar, que va a seguir siendo la misma en términos reales”, dijo ante autoridades federales y locales.

Afirmó que se está atacando de raíz a la corrupción, que es el principal problema de México, pues antes el gobierno era el facilitador del saqueo al país por lo cual celebró “que no se haya podido agrupar un movimiento de resistencia, reaccionario, conservador” en contra de lo que hace su gobierno.

Al cierre del acto, el presidente López Obrador brindó su respaldo al mandatario estatal: “Que viva el extraordinario gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Un aplauso fuerte para el gobernador de Puebla, lo queremos mucho”.

“Lo vamos a respaldar, la Federación va a apoyar mucho al gobierno de Miguel Barbosa en Puebla”, añadió, palabras que provocaron aplausos de los asistentes.

NTX