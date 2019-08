PVEM lanza propuesta para “retiro digno” de Muñoz Ledo de la Mesa Directiva

México.– El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó esta tarde un acuerdo político para que el actual presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo (Morena) permanezca seis meses más en el cargo, hasta enero del 2020, y luego ceder la presidencia al PAN durante nueve meses, y posteriormente al PRI por los restantes nueve meses.

En conferencia de prensa, el coordinador del verde ecologista en San Lázaro, Arturo Escobar, dijo que este acuerdo es también “una forma de reconocer su trayectoria”.

“Porfirio no le pertenece a Morena, no le pertenece a la Cámara, no le pertenece al Senado, es uno de esos políticos mexicanos que han dejado una huella imborrable en la transición democrática, nuestra propuesta es muy sencilla: queremos que se quede hasta el 31 de enero.

“Que le den nueve meses al PAN, y nueve meses al PRI, creo que sería una despedida muy digna a uno de los políticos más importantes en los último 50 años en este país, y tiene merecimientos de sobra para que la Cámara de Diputados le rinda un reconocimiento a Muñoz Ledo y le dé seis meses más”, dijo Escobar.

Acerca de la iniciativa de la diputada Dolores Padierna (Morena) que busca dar a la mayoría de Morena la permanencia en la Mesa Directiva, Escobar consideró que es innecesaria y en caso de que se apruebe, que sea a partir de la próxima legislatura.

Hoy se realizará la sesión preparatoria para la elección de la nueva Mesa Directiva en San Lázaro, y según su Ley Orgánica, corresponde a Acción Nacional ocupar la presidencia, para lo cual este partido se pronunció por una presidencia rotativa, en la que el diputado Xavier Azuara ocupara los primeros seis meses, y el siguiente semestre la legisladora Laura Rojas.

El líder parlamentario del verde también anunció la incorporación de los diputados Ricardo Gallardo y Lilia Villafuerte a su grupo legislativo, por lo que ahora la bancada del PVEM contará con 13 curules.

Gallardo y Villafuerte llegaron a la LXIV legislatura bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero abandonaron sus filas en febrero y marzo pasado, respectivamente, y se declararon diputados sin partido; Gallardo, además, en ese momento era el coordinador parlamentario del PRD.

